هذه الأشياء احذر إلقائها في بالوعة الصرف.. منها الأرز والمكرونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كثيرًا ما يتخلص الناس من أشياء في بالوعة الصرف الصحي دون التفكير في العواقب. لذا، سنذكر لكم بعض الأشياء التي يجب تجنبها في البالوعة، وفقًا لموقع "brightside".

قشر البيض

يعتقد كثيرون أن تقطيع قشر البيض إلى أجزاء صغيرة سيمنعه من التعلق في البالوعة، لكن هذا غير صحيح، حيث يمكن أن تلتصق هذه القطع الصغيرة ببعضها البعض مكونة كتلة كبيرة مع مرور الوقت، ما قد يؤدي إلى انسداد البالوعة.

أقراص الدواء

أقراص الدواء لا تذوب في الماء، بل تلوثه بمواد كيميائية ضارة لا يمكن إزالتها بفلاتر المياه.

أعقاب السجائر:

أعقاب السجائر تحتوي على مركبات صناعية تتمدد وتزداد حجمها بفعل امتصاص المياه، مما يجعلها لا تتحلل أبدًا. كما أنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة كالنيكوتين، الذي قد يؤدي إلى تلوث إمدادات المياه.

الأرز والمكرونة

الأرز والمكرونة من الأطعمة التي تمتص الماء بكثرة، وبعد فترة من الوقت يتضاعف حجمهما، مما يجعلهما يستغرقان وقتًا طويلاً للذوبان في الماء، وقد يؤدي ذلك إلى انسداد المجاري بسهولة.

الشعر

الشعر من أكثر الأسباب شيوعًا لانسداد البالوعة في المرحاض، خاصة الشعر الطويل، إذ يعلق بالداخل مكوناً كرة تعمل كشبكة تصاد النفايات الأخرى.

لذا، في المرة التي تنظفين فيها الفرشاة، احرصي على إلقاء الشعر في سلة المهملات وحاولي تمشيط شعرك دائمًا قبل الاستحمام، إذ سيقلل ذلك من كمية الشعر الذي ينزلق داخل البالوعة.

الفوط الصحية

الفوط الصحية مصممة لامتصاص الرطوبة، لذا فهي تتضخم بشكل كبير عند ملامسة الماء، مما قد يؤدي إلى انسداد البالوعة.