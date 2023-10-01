هل يفقد الزنجبيل فوائده عند التجفيف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الزنجبيل الجاف هو زنجبيل طازج تم تجفيفه وطحنه إلى مسحوق ناعم، يُعرف أيضًا باسم "سونث" في الهند، ويستخدم غالبًا في شكل مسحوق.

تجعل عملية التجفيف الزنجبيل توابل مركزة ذات نكهة دافئة ولاذعة، وغالبًا ما يستخدم الزنجبيل الجاف في خلطات التوابل مثل مسحوق الكاري وتوابل فطيرة اليقطين، مما يضيف نكهة غنية ومميزة، وفق ما نشرته صحيفة "Times of India".

ويضيف الزنجبيل المجفف نكهة دافئة ولاذعة إلى مجموعة متنوعة من الأطباق، من المرق اللذيذ إلى المقبلات التندورية أو حتى الشاي. غالبًا ما يستخدم في الطقس البارد أو فصل الشتاء، حيث يساعد على تعزيز الشعور بالدفء والراحة.

الفوائد الغذائية

يتميز الزنجبيل الطازج بمجموعة من الفوائد الصحية التي تُعزى إلى شكله الطبيعي ووجود مركبات نشطة مثل جينجيرول، كما يساعد في عملية الهضم مع تقليل الغثيان والانتفاخ وعسر الهضم، فضلا عن احتوائه على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تخفف من أعراض التهاب المفاصل وتقلل من آلام العضلات.

ولكن عملية التجفيف يمكن أن تسبب خسارة طفيفة في بعض العناصر الغذائية، فإن الزنجبيل الجاف يحتفظ بالعديد من الخصائص المفيدة وربما يساعد في توفير الراحة من الحالات الالتهابية مثل هشاشة العظام.

يمكن للمركبات المركزة في الزنجبيل الجاف أن تساعد في مكافحة الالتهابات وتمنع نمو البكتيريا الضارة، كما قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، وفي تخفيف الغثيان ودوار الحركة.