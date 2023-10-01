ما هو الهيموجلوبين الذي تسبب في وفاة الفنان محمد فريد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

رحل عن عالمنا، أمس السبت، الفنان محمد فريد بعد صراع مع المرض، بعدما أعلنت ابنته ناهد، خبر وفاته، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قائلة: "والدي توفي.. لا إله إلا الله".

وكانت ناهد، ابنة الفنان محمد فريد، كشفت عن تعرض والدها لوعكة صحية منذ يومين، تمثلت في نقص في الهيموجلوبين، ما استدعى نقله إلى الرعاية المركزة.

وقالت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على أبي بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين".

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قالت "ناهد" عن حالة والدها الصحية: "سنه كبير، وكان بيعاني من قلة الأكل وسوء الهضم ومن وقت للتاني".

لكن ماذا نعرف عن الهيموجلوبين الذي تسبب في وفاة الفنان محمد فريد؟

وفقا لموقعي healthline وmedicalnewstoday ، فإن الهيموجلوبين عبارة عن بروتين موجود في كريات الدم الحمراء، يساعد على إرسال الحديد والأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم.

- هل يختلف مستوى الهيموجلوبين بين الأشخاص؟

يختلف مستوى الهيموجلوبين في الدم من شخص لآخر، حسب مجموعة من العوامل، وهي:

العمر

الجنس

التاريخ العائلي.

- أسباب نقص الهيموجلوبين في الدم

نقص نسبة الحديد في الجسم

فقدان الجسم بعض أنواع الفيتامينات، مثل فيتامين بـ12 وحمض الفوليك.

المعاناة من مرض السرطان.

الإصابة بمرض نقص المناعة

التعرض إلى نزيف وفقدان كمية كبيرة من الدم

- أعراض نقص الهيموجلوبين في الدم

الشعور بالتعب دون أسباب

صعوبة التنفس

الشعور بالدوخة

الصدا

برودة أطراف الجسم

شحوب البشرة

زيادة ضربات القلب.

- مضاعفات نقص الهيموجلوبين في الدم

الإصابة بفقر الدم

انخفاض مستويات الأكسجين في الدم

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

ضعف الوظائف الإدراكية، مثل صعوبة التركيز ومشاكل الذاكرة

- علاج نقص الهيموجلوبين في الدم

قد يعتمد العلاج على إعطاء الطبيب المريض مكملات غذائية غنية بالحديد وحمض الفوليك وفيتامين بـ12، والاهتمام بجودة الطعام الغني بالعناصر الغذائية.

- طرق زيادة الهيموجلوبين في الدم

تناول الأطعمة الغنية بالحديد وحمض الفوليك، مثل اللحوم والأسماك والبيض والخضراوات الورقية والمكسرات و السبانخ و الأرز.

تناول الأطعمة التي تحسن قدرة الجسم على امتصاص الحديد، مثل الأطعمة الغنية بفيتامين سي، كالحمضيات والطماطم والفراولة، والغنية بفيتامين أ والبيا كاروتين، مثل الجزر والبطاطا الحلوة والأسماك وقرع العسل.

تجنب المشروبات التي تعيق امتصاص الحديد، مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.

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