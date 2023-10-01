3 أعراض يمكن أن تكون أولى علامات الإصابة بـ سرطان البنكرياس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

البنكرياس هو عضو يقع في منتصف البطن وله وظيفتان رئيسيتان: إنتاج الأنسولين والجلوكاجون الذي ينظم نسبة السكر في الدم لدى الإنسان، كما أنه ينتج الإنزيمات (الليباز، الأميليز والبروتياز) التي تساعد على الهضم.

ووفقا لصحيفة express البريطانية، يؤثر سرطان البنكرياس على كبار السن (أكثر من 75 عامًا) ولكن يمكن أن يحدث في أي عمر أيضا، وعلى عكس بعض أنواع السرطان الأخرى، قد لا تظهر الأعراض دائمًا أو قد يكون من الصعب اكتشافها.

وكشف الطبيب البريطاني بمستشفى هيرتفوردشاير ولندن الكبرى، سهيل حسين، عن علامات الخطر الأولى لسرطان البنكرياس، والتي يجب الانتباه إليها:

فقدان الوزن غير المبرر

ألم في منتصف البطن، ويمتد إلى الظهر

اليرقان (اصفرار الجلد والأغشية المخاطية) قد يتسبب أيضًا في أن يصبح البول أغمق ويصبح البراز شاحبًا.

وأضاف حسين: "قد تشمل الأعراض الأخرى انخفاض الشهية (خاصة النفور من اللحوم، بسبب انخفاض إنزيمات البنكرياس التي تكسر هذه الشهية)، والغثيان والقيء وظهور مرض السكري الجديد (المرتبط بالتأثير على إنتاج الأنسولين من البنكرياس".

كما كشف الطبيب، أن معظم حالات سرطان البنكرياس يتم تشخيصها في المراحل الأخيرة من المرض حيث تظهر الأعراض متأخرة، وفي بعض الحالات يمكن الخلط بين الأعراض وبين حالات أقل خطورة.

وكشف: "الحالات الأخرى التي يمكن الخلط بينها تشمل التهاب البنكرياس الحاد (عادةً عدوى البنكرياس)، والتهاب البنكرياس المزمن، وحصوات المرارة أو حالات أخرى في المرارة، وارتجاع المعدة أو القرحة الهضمية".

إذن متى يجب أن تتوجه إلى الطبيب؟ يقول الطبيب: "إذا واجهت أي من الأعراض المذكورة أعلاه يجب أن تحدد موعدا عاجلا مع طبيب، خاصة فقدان الوزن، واليرقان، وآلام شديدة (غير مبررة) في البطن".

أعراض أخرى تستدعي التوجه إلى الطبيب:

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