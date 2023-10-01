في اليوم العالمي للنباتيين.. تعرف على أنواع الأنظمة الغذائية المناسبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع بداية أكتوبر من كل عام، تحتفل الدول باليوم العالمي للنباتيين؛ وذلك بعد اعتماد الجمعية النباتية في أمريكا الشمالية، 1 أكتوبر في عام 1977، يوما عالميًا لهذه الفئة، للفت الانتباه تجاه البيئة، ومنذ ذلك الوقت انتشرت الأنظمة النباتية بين عدد كبير من الناس، وتختلف في أنواعها من حيث الأهمية والعناصر الغذائية، وفي السطور التالية تعرف على أنواع الأنظمة الغذائية النباتية وأفضل نظام غذائي وفق موقع «مايو كلينك» وحديث الدكتورة عاليا صلاح أخصائية التغذية العلاجية والسمنة لـ «هن».

أنواع الأنظمة الغذائية النباتية

منذ إعلان الجمعية النباتية في أمريكا، الأول من أكتوبر، اليوم العالمي للنباتيين، اختلفت بعدها الأنظمة النباتية، وأشهرها كالآتي:

1-الـ Lacto vegetarian، نظام نباتي يستخدم اللبن.

2-الـ Ovo Vegetarian وهو نظام نباتي مع بيض.

3-الـLacto-ovo vegetarian نباتيون يعتمدون على تناول البيض وشرب اللبن.

4-الـ Pescatarian نباتيون يأكلون السمك.

5-الـ Vegan نظام النباتي الخالص بدون أي إضافات.

6- النظام النباتي المرن، وهو نظام غذائي يتكون من الأطعمة النباتية، لكنه يشمل أيضًا تناول اللحوم والمنتجات الحيوانية الأخرى باعتدال، مما يجعله الشكل الأكثر مرونة للأكل النباتي.

أفضل نظام غذائي نباتي

وخلال حديثها لـ«هُن»، قالت الدكتورة عاليا صلاح، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة، إن أفضل أنواع الأنظمة الغذائية النباتية، هو نظام الـ Pescatarian المعتمد على الأسماك: «ده أفضل بكتير من غيره، لأنه بيدخل البيض والسمك واللبن، وفي دراسات اتعملت على اللي اتبعوه، ولقت إن صحتهم أحسن من الناس الطبيعية، وبيتمتعوا بجلد وبشرة أحسن، وكفاءة الأعضاء أعلى، وبيعيشوا فترة أطول».

واستكملت «صلاح» حديثها عن أقل نظام غذائي من حيث الأهمية، قائلة إن نظام الـ«Raw Vegan» أو النظام النباتي الخالص، هو الأقل أهمية بين الأنظمة النباتية، لأنه في حالة اتباع النباتيين هذا النظام، يمكن أن تتأثر صحتهم سلبيًا، فيجب عليهم تناول الفواكه والخضروات والبذور أكثر من النشويات، حتى لا يزداد وزنهم، ويجب تناول البقوليات والبطاطا والمكسرات حتى تكون صحتهم أفضل.

فوائد النظام النباتي

وبحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية؛ تتعدد فوائد النظام الغذائي النباتي منها التالي:

- ثبت أن النظام الغذائي النباتي يساعد في تعزيز صحة القلب بعدة طرق مختلفة، منها انخفاض ضغط الدم، تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، خفض الكولسترول، وذلك بسبب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والدهون غير المشبعة.

- العناصر الغذائية الموجودة في البناتات تساعد في إدارة نسبة الكوليسترول في الجسم بالإضافة إلى ذلك، يحتوي النظام الغذائي النباتي على مستويات أقل من الدهون المشبعة والدهون الكلية والكوليسترول في النظام الغذائي مقارنة بالأنظمة الغذائية المعتمدة على اللحوم.

- يساعد تناول نظام غذائي نباتي في الحفاظ على البيئة، إذ تنبعث من الحيوانات غازات دفيئة تؤدي إلى حدوث بصمة كربونية أكبر من تلك التي تنتجها الخضروات أو الحبوب.

- يزيد النظام الغذائي المعتمد على اللحوم من انبعاثات الكربون 2.5 مرة أكثر من النظام الغذائي النباتي، كما تساهم هذه الغازات الدفيئة في ظاهرة الاحتباس الحراري وتغيرات المناخ في جميع أنحاء العالم.