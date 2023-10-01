إلهام شاهين عن علاقتها بابنة شقيقتها: «بنوتي وحبيبة قلبي» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وجدت فيها كل ما تحتاج إليه «الحنان، الأمل، الفرح، السعادة، الونس»، لم تفكر يومًا في أنّ تنجب بسبب حبها الشديد لها، فمنذ ولادة إلهام صفي الدين، صارت هي الحياة بالنسبة لخالتها الفنانة إلهام شاهين، وتجمعهما علاقة صداقة وطيدة، وكثيرًا ما كانت الفنانة تتحدث عن ابنة شقيقتها في كل مناسبة، ويحرصان على مشاركة صورهما دائمًا.

إلهام شاهين عن الإنجاب: لم أفكر لأنها مسئولية

تحدثت الفنانة إلهام شاهين، خلال مقابلة تلفزيونية، عن عدم الإنجاب، مؤكدة أنها راضية تمامًا عن قرارها بعدم فعل الأمر، خاصةً أنها تشعر أنه قرار ذي مسئولية: «راضية جدًا عن فكرة عدم الإنجاب وأنا مش قد المسؤولية دي، حقيقي مسؤليات كبيرة، والفن بياخد وقتنا كله، في أيام بنشتغل فيها أكتر 20 ساعة».

الأمومة اختيار وعطاء

وأضافت إلهام شاهين أن الأمومة اختيار وعطاء كبير: «الواحدة لما بتمارس أمومتها وتاخد بالها على أولادها، لازم يبقى في اختيار، وأنا اخترت إني مخلفش، لأن الأمومة عطاء وتضحية، لازم أختار إما التركيز في مشواري الفني بالسينما أو الدراما أو الإنجاب واخترت الفن ومش ندمانة، لأن الفن كل حياتي».

ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين

تحرص إلهام شاهين، على نشر عدد من الصور التي تجمعها بابنة شقيقتها إلهام صفي الدين، وتظهر لها الكثير من الحب، آخرها منذ أيام قليلة، عندما نشرت صورة معها قائلة: «بنوتي وحبيبة قلبي لولو»، وتفاعل المتابعون مع الصور، إذ شبه البعض ابنة شقيقة إلهام شاهين بخالتها في الملامح.

معلومات عن إلهام صفي الدين

وخلال السطور الآتية، يستعرض «هن»، أبرز المعلومات عن الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، وفق حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- اسمها إلهام على اسم خالتها. وتشبهها في الشكل.

- تحمل الجنسية اللبنانية لوالدها الذي يدعى عدنان صفي الدين.

- والدتها شقيقة الفنان إلهام شاهين وتدعى «إيناس».

- تعمل والدتها في مجال تنسيق الأزياء.

- دخلت إلهام صفي الدين عالم التمثيل مؤخرًا، بمشاركتها في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، إذ ورثت موهبة التمثيل عن خالتها.

- تُلقب بـ«إلهام الصغيرة»، وذلك لحملها ذات اسم خالتها.