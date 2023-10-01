طاقم دولي وستوديو نسائي.. استعدادات غير مسبوقة في النسخة الأولى لكأس السوبر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مواجهة نارية يستضيفها اليوم ملعب نادي الترسانة، تجمع بين فريق وادي دجلة بطل الدوري، ونظيره توت عنخ آمون بطل الكأس، على لقب كأس السوبر للكرة النسائية لأول مرة في التاريخ.

الكرة النسائية على موعد مع التاريخ بكأس السوبر

كرة القدم النسائية التي بدأ الاهتمام بها بشكل لافت في السنوات الأخيرة، ما نتج عنه إدخال الأندية الشعبية للعبة من أجل زيادة المنافسة، وعلى رأسها الأهلي والإسماعيلي والمصري، في انتظار بطولة جديدة، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة استحداثها مؤخرا ضمن خطته لتطوير الكرة النسائية.

لم يتوقف الأمر عند اتحاد الكرة، حيث تلقى مباراة وادي دجلة وتوت عنخ أمون اهتمامًا غير مسبوق، بعد قرار إسناد مهمة إدارة المباراة لطاقم دولي مكون من شاهندة المغربي، ويارا عاطف، وجمالات شبل ونور سمير.

ستوديو تحليلي نسائي لأول مرة تزامنا مع إطلاق النسخة الأولى لكأس السوبر للكرة النسائية

«ستوديو تحليلي نسائي»، هكذا أعلنت قنوات أون تايم سبورتس، إقامة ستوديو تحليلي نسائي لأول مرة، تزامنا مع نقل المباراة على الهواء مباشرةً، في حدث استثنائي، للكرة المصرية النسائية.

ويسعى الفريقين لحصد اللقب التاريخي، حيث ستكون المرة الأولى التي يدخل اللقب خزائن بطولات أحد الأندية في بطولة جديدة من نوعها.

الاهتمام بالكرة النسائية، انعكس على المنتخبات الوطنية، واللاعبات، بعدما بات منتخب مصر للسيدات على أعتاب التأهل لكأس الأمم الأفريقية، في ظل وجود مجموعة من اللاعبات المحترفات ضمن صفوفه، واللاتي شقوا طريقهن إلى الدوريات الأوروبية والعربية خلال السنوات الماضية، على رأسهن سارة عصام وسامية أدم.