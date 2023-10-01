رجل يمني كتب على سيارته لافتة عن الزواج الثاني.. وهكذا انتقمت زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - في واقعة غريبة، أقبلت امرأة على تحطيم زجاج سيارة زوجها بدافع الانتقام منه.

ونشرت وسائل إعلام يمنية، صورا تظهر تحطيم امرأة يمنية زجاج سيارة زوجها بعدما علق لافتة تضمنت عبارة تنصح بالزواج من امرأة ثانية.

السيارة ظهر على زجاجها الخلفي لافتة "مادمت مؤمنا بأن الدنيا فانية فتوكل على الله وتزوج الثانية"، ويبدو أن هذه العبارة أغضبت زوجته.

وفي صورة أخرى لنفس السيارة، ظهر زجاجها الخلفي محطم، بعد أن أقبلت زوجة صاحب السيارة على تحطيم الزجاج اعتراضا على العبارة التي كتبها.

"حقيقة أم خرافة".. هل البصل يصبح ساما عند تقطيعه قبل يوم من طهيه؟

كيف تحضر "لانش بوكس" صحيا لطفلك مع أول أيام الدراسة؟

كيف تتخلصين من وزنك الزائد بعد تناول حلوى المولد النبوي؟

بحجم "إبهام اليد".. حفرة في الأرض تتحول إلى قصة رعب فماذا حدث؟

"خناقة التختة الأولى".. نصائح لأولياء الأمور وكيفية التعامل مع المواقف الصعبة