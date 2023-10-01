7 أشياء أساسية يجب أن تكون في حقيبتك أثناء الدراسة.. «اختاري شنطة مناسبة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في بداية العام الدراسي الجديد، تبدأ العديد من الفتيات الاستعداد للذهاب إلى الجامعة، لكن معظمهن لا يعرفن ما الأشياء الضرورية التي يجب أن تكون رفقتهن في كل يوم يخرجن فيه إلى الكلية، خاصة أن الأمر يختلف عن مرحلة المدرسة.

وتستعرض «هن» خلال السطور التالية، أهم الأغراض الأساسية التي يفضل وضعها في حيقبة اليد، وستساعد بشكل كبير البنات حتى لا ينسين الأشياء المهمة لهن، وذلك من خلال ما ذكره موقع «simplylifebybri»

أهمية اختيار نوع الحقيبة

- يجب أن تختار الفتاة الجامعية حقيبة متوسطة الحجم، لتساعدها على حمل أغراضها بسهولة، كما ستمكنها من وضع الكتب وجهاز اللاب توب الخاص بها، وتعتبر حقيبة الظهر هي الأنسب في هذه الحالة.

الأغراض الشخصية المهمة لحقيبة الجامعة

هناك عدة أغراض مهمة يجب أن تكون من الأساسيات المتواجدة في الحقيبة عند ذهاب البنت إلى الجامعة، مثل الهاتف، والمحفظة والمفاتيح، فضلا عن بطاقة الهوية، وكارنية الكلية، لأن الأمن يطلبه دائمًا، بالإضافة إلى العديد من الأشياء الآخرى، نذكر أهمها فيما يلي:

1- زجاجة المياه صغيرة ويفضل أن تكون قابلة للتعبئة مرة آخرى، مع إحضار النظارة الشمسية، أو الطبية، فالمحاضرات لفترات طويلة، تجعل الطابة تشعر بالعطش، وحتى لا تضطري للخروج منها، عليكِ إحضارها بانتظام، فضلا عن أن البشرة تصاب بالجفاف في حالة عدم شرب المياه لوقت طويل.

2- أهمية وجود مرطبات للوجه واليدين، وكريم واقي في الحقيبة، لحماية البشرة من الاحمرار والتورم بسبب حرارة الشمس.

3- ضرورة إحضار سماعات الأذن حتى تضعيها في المواصلات أو في أوقات الاستراحة، للاستماع إلى أي بودكاست مفضلًا لكِ، بدلا من الشعور بالملل في المواصلات التي تستغرق وقتا كبيرا في الغالب.

4- أهمية وضع شاحن الهاتف في حقيبة الجامعة، فهو من الأمور الضرورية جدا، خاصة أن الأهل في السنوات الأولى الجامعية، تشعر بالقلق على بناتها، ويرغبوا في الإكثار من الاتصال والاطمئنان عليهن.

5- إحضار اللاب توب في حالة كانت الكلية عملية تتطلب وجوده ولكتابة المحاضرات بشكل أسرع.

6- وضع الكتب الدراسية الضرورية حسب الدول الدراسي الخاص بالكلية، وفي مقدمتها المجلدات والدفاتر.

7- إحضار مقلمة متوسطة الحجم فى حقيبة الظهر، التي يوضع بها كافة الأغراض الأساسية التى تحتاجها الطالبة لتشعر بالاستعداد.