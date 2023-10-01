في عيد ميلاده الـ51.. سيدتان وراء نجومية المطرب بهاء سلطان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صوت سلس ومتمكن، وجه بشوش وملامح هادئة، تمتع بها الفنان بهاء سلطان، وجعلته يكسف محبة كبيرة بين قلوب جماهيره، وكثيرا ما أثار اختفائه وابتعاده الجدل، أبرزها اختفائه بعد وفاة والدته التي تأثر لرحيلها، ولكن أكملت المسيرة زوجته التي أحبها ودفعته لمواصلة نجاحه، وهو ما نلقي الضوء عليه في يوم ميلاده، اليوم الأحد، والذي يوافق 1 أكتوبر من كل عام.

الفنان بهاء سلطان

وُلد الفنان بهاء سلطان في 1 أكتوبر 1972، لأب مصري وأم بحرينية، وحصل على بكالوريوس كلية التربية الموسيقية، والتقى بالفنان مصطفى كامل وأُعجب بصوته ووجد فيه مشروع نجم غنائي، فعرفه على المنتج نصر محروس، وسرعان ما اقتنع بموهبته، وجاءت انطلقته الأولى من خلال ألبومه في عام 1998، بغناء «احلف» من كلمات مصطفى كامل، لتنال رضا الجماهير، لتبدأ شهرته في عالم الغناء، ويواصل طرح الألبومات الغنائية، ويصبح واحدًا من أشهر المطربين الذي عرفوا بـ«اللون الحزين والشعبي» بحلول عام 2002، بعد طرح ألبوم «يا ترى».

بهاء سلطان: وفاة والدتي سبب غيابي الفني

في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، تحدث الفنان بهاء سلطان عن سبب غيابه الفني وانعزاله عن الجمهور لفترة طويلة، تشوق الجمهور فيها إليه، متحدثا عن وفاة والداته: «والدتي توفيت في 2012، ساعتها انتكست نفسيًا وكان الصبح شبه الليل والليل قاسي، مكنتش قادر على أي حاجة، لكن ربنا كرمني بعدها بالزواج وعندي بنتين تؤأم وولد هونوا عليا وبقى عندي عائلة».

زوجتي وأولادي سبب نجاحي

في عام 2013 عقب وفاة والدته بعام، تزوج الفنان بهاء سلطان، من فتاة تصغره بـ15 عامًا، إذ كان يبلغ من العمر آنذاك 41 عاما، وهي في عامها الـ26، وهو يحرص على عدم ظهورها أمام أعين الإعلام وعدسات الكاميرات، لكن تحدث عنها خلال حلقات برنامج «أنغام»، والذي تقدمه الفنانة أنغام عبر شاشة قناة «dmc»: «رزق ربنا ليا، مهما وصفتها بيكون صعب، زوجة على قدر كبير من المسؤولية والفهم والحب».

أولاد بهاء سلطان

درست زوجة الفنان بهاء سلطان في معهد الفنون المسرحية، ويأخذ رأيها في أغانيه، وعندما تبدي إعجابها بأغنية تحقق نجاحًا كبيرًا: «مراتي بتحب صوتي، وبتفهم وتعرف الأغنية الناجحة واللحن، فهماني وبتحس وبتستوعب وفرقت معايا في كل خطواتي، ودايمًا بتطلب مني أسمع أغاني تغير إحساسي وتوديها في مود تاني عشان أجدد من طاقتي».

بعد عامين رُزق الفنان بهاء سلطان، من زوجته وظهرت صورة له من داخل غرفة العمليات وهو يرافق زوجته أثناء الولادة، مرتديًا كمامة وسكراب طبي، ويحمل ابنتيه التوأم «كاندي وكادي»، حيث لُقب بعدها بـ«أبو البنات»: «زوجتي تعرف أمور دينها جيدًا، وتشعرني بالأمان، وتساعدني على تحقيق النجاح، وأتمنى أن يحفظها الله لي».