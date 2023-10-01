فضول يجعل مسافر يثبت كاميرا على شنطة السفر ليرى ما تمر به .. وهذا ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل :

يثير الفضول بعض الاشخاص حول ما يحدث للحقيبة خلال رحلتها في المطار، وهذا ما دفع أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وضع كاميرا خفية على الشنط.

وقرر منشئ المحتوى " كاز سوير" بوضع كاميرا مخفية في حقيبته في مطار دنفر الدولي، وقام بتشغيل الكاميرا لتصوير ما يحدث للأمتعة، ولكن النتائج لم تكن مبشرة، ووصلت الأمتعة والكاميرا لا تزال في مكانها، ويبدو أنها لم تمس، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة Mirror البريطانية.

وشعر منشئ المحتوى بالخيبة، بعد مراجعة اللقطات، حيث ظهر إدارة أمن المطار وهم يغلقون الكاميرا عند اكتشافها، ولكن لحسن الحظ لم يتم مصادرة الكاميرا ليتمكن من نشر اللقطات التي حصدت أكثر من نصف مليون إعجاب، و أكثر من 14 مليون مشاهدة.

وعلى الجانب الآخر انتقد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي استخدامه كاميرا باللون الابيض بعيدا عن لون الشنطة، ما جعلها ظاهرة للعاملين في المطار وبالتالي لم يأخذ كافة اللقطات كما خطط للذلك، ونصحه البعض باختيار كاميرا نفس لون الحقيبة في المرة القادمة.

وعلق أحد الاشخاص على مقطع الفيديو، أن المشكلات الأمنية تجعل موظفي المطار حذرين فيما يتعلق بالتسجيلات التي تجري خلف الكواليس، حسبما ذكرت صحيفة ديلي دوت، وأوضحوا: "لقد قاموا بإيقاف تشغيله لنفس السبب الذي يجعل معظم الناس لا يستطيعون التسجيل داخل مناطق الخدمة في الآثار الوطنية".

ويعود السبب في ذلك إلى أن المطارات تندرج ضمن فئة المواقع التي من المرجح أن تكون هدفًا لهجوم إرهابي، لذا عادةً ما يتم حظر مقاطع الفيديو التي تعرض البنية التحتية إلى الخطر.

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