شاب توقف عن استخدام الشامبو لمدة 7 اعوام .. ولم يتوقع ما حدث - مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آلاء نبيل :

في واقعة غريبة من نوعها، قرر رجل بريطاني الكشف عن تجربته الشخصية التي استمرت لسنوات، ليوضح ما حدث له عند التوقف عن استخدام الشامبو في غسل الشعر لمدة 7 سنوات.

ونشر البريطاني تجربته على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"عبر حسابه الخاص بأسم " Garden of Aidan"، و أثارت النتائج دهشة المتابعين بالإضافة لحالة الذهول بسبب عدد السنوات التي لم يستخدم منظف لفروة الرأس.

وحسب ما ذكره موقع Ladibible، وبالرغم من نشر الفيديو في شهر يناير، ولكن تم تسليط الضوء عليه مؤخرًا على المقطع الذي يبلغ مدته 3 دقائق، وعرض خلاله كيف كانت فروة رأسه تبدو في السابق عندما كان يحرص على استخدام الشامبو والبلسم المضاد للقشرة بشكل منتظم، ولكن فروة الرأس كانت ملتهبة و بها تهيج وبقع جلدية جافة مقشرة.

وأكد إيدان أنه كان يرغب في التخلص من تلك القشور الصعبة لذا قرر التوقف عن استخدام منتجات تنظيف الشعر بشكل كامل، وبدأ في مراقبة تأثير ذلك على الرأس.

ومع مرور الأيام كانت فروة رأسه أكثر صحية و بدأ في التخلص من القشور القوية الموجودة في الرأس، و أن النتائج التي تخص تجربته الشخصية ظهرت ناجحة بشكل كبير.

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