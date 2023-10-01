علامات تحذيرية تكشف إصابتك بنوبة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تعد النوبات القلبية وأمراض القلب بشكل عام، من أكثر الأمراض شيوعا بين كبار السن، ولكنها تصيب الشباب أيضا ولكن بنسب قليلة، وهناك علامات خاصة بالنساء عن ظهورها يجب عليهن الحذر، فما هي؟

إليكم بعض الأعراض التي تشير لإصابة النساء بالنوبات القلبية، وفقا لما جاء بموقع "medicalnewstoday".

الشعور بضيق في التنفس

يعد ضيق التنفس أمر شائع بين الرجال والنساء في مختلف أعمارهم، ولكن مع مرور الوقت ستواجه النساء صعوبة كبيرة في فعل المهام المختلفة خاصة في صعود ونزول السلم.

اضطرابات الجهاز الهضمي

من المعروف أن الغثيان أو حرقة المعدة أو عصر الهضم أمراض تشير إلى مشكلات الجهاز الهضمي، ولكنها يمكن أيضا أن تحدث نتيجة لأمراض قلبية كالنوبات.

آلام في مناطق مختلفة

قد تصيبك آلام في مناطق مختلفة في الجسم كالفك والرقبة أو الجزر العلوي من الظهر، فيجب عليكي الحذر واستشارة طبيبك المعالج.

آلام الصدر

قد يصيبك ألم في الصدر يظهر ويختفي بشكل مستمر، ويشير ذلك إلى إمكانية وجود أمراض قلبية لديكي.

التعرق البارد

عادة تصاب النساء بالتعرق البارد بعد ممارستها للتمارين الرياضية، ولكن عندما تصاب به بشكل مفاجئ دون عمل مجهود، قد يشير هذا لمشكلة في القلب.

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