«جعلني أميرة».. رد فعل زوجة إمام عاشور عقب أزمة جدل احتفاله بفوز الزمالك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا يزال اسم إمام عاشور صاحب الرقم 22 في المارد الأحمر يثير الجدل مرارًا وتكراراً على ساحات «السوشيال ميديا» ليس فقط لموهبته، ولكن لانتقاله إلى النادي الأهلي قادمًا من منافسه التقليدي نادي الزمالك، وظهوره مؤخرًا في أحسن حالاته وسط مباريات الأهلي.

وخلال الساعات الماضية ارتبط اسم اللاعب إمام عاشور مجددًا بنادي الزمالك، تحديدًا عقب ريمونتادا الفارس الأبيض المثيرة أمام أرتا سولار الجيبوتي، برباعية لهدف، في إياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، إلا أن اللاعب قرر توجيه نظرته لزوجته شريكة حياته متجاهلًا الجدل المُثار.

جدل إمام عاشور بعد فوز الزمالك على أرتا سولار في الكونفدرالية

«لايك» أو إعجاب، وضعه اللاعب إمام عاشور على منشور عبر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على «انستجرام»، دُون خلاله، «روح وشخصية الزمالك تنتصر لفريقنا، برباعية لنتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية»، إذ تقدم الزمالم برباعية تاريخية في مباراة عصيبة انتهت بتأهله رغم فقدان الأمل لملايين المشجعين، وسرعان ما أثار «إمام» الجدل باحتفاله بهذه الفوز، قبل أن يعود سريعًا ويقوم بإلغاء علامة الإعجاب.

إمام عاشور يرد على الجدل باحتفائه بزوجته

وسرعان ما تجاهل إمام عاشور الجدل المُثار حوله، إذ قرر عدم الرد موجهًا اهتمامه بالاحتفال بعيد ميلاد زوجته الخامس والعشرين، في حفل خاص حضره عدد من اللاعبين، ومصممي الأزياء، على رأسهم كهربا ومصطفى فتحي.

وكتب «عاشور» «كل سنة وأنتِ طيبة يا أحلى وأجدع وأغلى ياسمين»، بهذه الكلمات الرومانسية، احتفى إمام عاشور بعيد ميلاد زوجته، عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، متجاهلا الجدل الذي أثاره بعد ريمونتادا الزمالك في الكونفدرالية.

رد فعل زوجة إمام عاشور عقب أزمة جدل احتفاله بفوز الزمالك

وسرعان ما وجهت ياسمين زوجة إمام عاشور لاعب الأهلي الحالي، وشقيقة ناشئ لاعب الزمالك، رسالة لزوجها مدونة: «شكرًا لك على هذه المفاجأة يا حبيبي، أنا عاجزة عن الكلام، جعلتني أشعر وكأنني أميرة، شكرًا لك على جعلك عيد ميلادي مميزًا، أنت كل ما يمكن أن يريده قلبي وأكثر، يا الله، احفظنا لبعضنا البعض».

واختتمت ياسمين: «أحبك يا حبيبي الوحيد».

من هي زوجة إمام عاشور؟

وزوجة إمام عاشور لاعب الزمالك السابق والمارد الأحمر الحالي، هي تميمة حظه، بحسب وصفه لها، ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عنها.

- تدعى ياسمين حافظ

- شقيقة نجم فريق ناشئي الزمالك 2005 ياسين حافظ.

- تدرس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- تعد خطيبة اللاعب الثانية.

- تمت خطبتهما في يناير من العام الجاري.

- احتفلا بزفافهما في شهر مارس الماضي، وعلق إمام عاشور على الأمر حينها، قائلًا: «مصدري الداعم وعمودي الفقري».