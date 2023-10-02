كيف تتغلب على الأنفلونزا بسرعة دون عواقب

محمد اسماعيل - القاهرة - يرتبط فصل الخريف بنزلات البرد وانتشار الأمراض الفيروسية.

وكشف فريق من الأطباء الروس عن ضرورة استخدام الأدوية المضادة للفيروسات عند ظهور أعراض أولى لتعرض جهاز التنفس للمرض.

وتحدثت صحيفة "ريدوس" الإلكترونية الروسية عن كيفية التغلب على العدوى الفيروسية بسرعة وبدون عواقب.

ويحذر الأطباء، حسب الصحيفة، من أننا قد نواجه في الخريف الجاري نشاطا فيروسيا متزايدا.

وتشير الصحيفة إلى أن الزيادة في معدل الإصابات لا تصاحبها حاليا زيادة هائلة في عدد حالات العلاج في المستشفيات، ومع ذلك، على كل حال يجب اتخاذ خطوات احترازية من شأنها الحفاظ على الصحة، وعلى وجه الخصوص، يُنصح بالتطعيم ضد الأنفلونزا و"كوفيد".

ويوصي الخبراء أيضا بالاهتمام بالأدوية المضادة للفيروسات، ومع ذلك، فإن موعد تعاطي الأدوية يعتبر أمرا مهما للغاية، ومن الأفضل القيام بذلك في اليوميْن الأوليْن بعد ظهور علامات المرض. ويقول الأطباء إن المرض في هذه الحال سيمر بسهولة أكبر وسينخفض ​​​​خطر حدوث مضاعفات.