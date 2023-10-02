الامارات | «غوغل» توسع نطاق محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت العملاقة «غوغل» توسيع نطاق محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي ليشمل المستخدمين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً.

واعتباراً من الأسبوع الماضي أصبح في مقدور المستخدم الذي يراوح عمره بين 13 و17 سنة، ولديه حساب «غوغل»، تسجيل الاشتراك في خدمة «ريسيرش لابس» التي تتضمن محرك البحث إس.جي.إي.

وقالت غوغل في بيان عبر الإنترنت إن «الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يساعد الصغار الذين يطرحون أسئلة لا يستطيعون الحصول على إجاباتها الصحيحة باستخدام محرك بحث تقليدي، مع السماح بطرح أسئلة تالية للحصول على معلومات أفضل».

وبحسب «غوغل» فإن المستخدمين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، والذين يستخدمون حالياً محرك البحث إس.جي.إي اكتشفوا أن هذه التجربة مفيدة بشكل خاص. كما قدموا تقييماً مشجعاً بشأن المزايا التي توفرها قدرات الذكاء الاصطناعي الموجودة في محرك البحث، مقارنة بالبحث عبر المحرك التقليدي.

ومن خلال استخدام كلمة «بمسؤولية» في عنوان المنشور الذي أعلنت فيه «غوغل» عن توفير تقنية الذكاء الاصطناعي لمستخدمي محرك البحث الصغار، يتضح أن «غوغل» تدرك أن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والمستخدمين الصغار يمكن أن يكون مثيراً للجدل.

وقالت الشركة إنها طورت ضمانات حماية إضافية وأدخلتها في هذه التقنية بالنسبة للمراهقين.