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الامارات | عدسات إماراتية تدعم الاستدامة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بإبداعات عدسات إماراتية، تزيّن معرض صور المناخ الذي نُظم على هامش أسبوع مستقبل المناخ الذي اختتم أخيراً، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومختصين في الاستدامة والحفاظ على البيئة في دبي.

وضم المعرض في متحف المستقبل لقطات لثلاثة مصورين إماراتيين هم عبيد البدور، ونورا النيادي، وحامد مشربك، لتسهم الصورة في نشر التوعية بضرورة الحفاظ على مقدرات الطبيعة، وصون موارد كوكبنا، من أجل غد أخضر وأفضل للجميع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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