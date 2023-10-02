الامارات | الهند نحو الشمس: المسبار غادر تأثير جاذبية الأرض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وكالة الفضاء الهندية أول من أمس، أن المسبار الهندي الذي أطلق نحو النظام الشمسي لدراسة الشمس، غادر مجال تأثير جاذبية الأرض.

وأطلقت مهمة Aditya-L1 وتعني الشمس باللغة الهندية، في الثاني من سبتمبر الماضي في رحلة تستغرق أربعة أشهر. وتحمل أدوات علمية لرصد الطبقات الخارجية للنظام الشمسي.

وقالت المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء، في بيان، إن «المسبار خرج من مجال تأثير جاذبية الأرض».

وقطع المسبار مسافة 920 ألف كيلومتر منذ إقلاعه، أي أكثر من نصف الطريق وصولاً إلى وجهته.

وفي هذه المرحلة تلغي قوى الجاذبية للأرض والشمس بعضها بعضاً، ما يسمح للمسبار بالبقاء في مدار مستقر.

وأضافت المنظمة أن «هذه هي المرة الثانية التي ترسل فيها المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء، مركبة فضائية خارج مجال تأثير جاذبية الأرض. وكانت الأولى مهمة Mars Orbiter» في 2013-2014.

وأطلقت اليابان والصين مهمات مراقبة الطاقة الشمسية الخاصة بهما، لكن في مدار الأرض.

وإذا نجحت المهمة الجديدة للمنظمة الهندية، فإن المسبار سيكون الأول الذي يتم وضعه في مدار حول الشمس من قبل دولة آسيوية.