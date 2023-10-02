الامارات | مهرجان ومزاد ليوا للتمور يحتفي بشركاء النجاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرمت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات، الجهات الحكومية والخاصة الراعية والداعمة والمشاركة «شركاء نجاح» في الدورة الثانية من مهرجان ومزاد ليوا للتمور، الذي نظم في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة خلال الفترة من 21 سبتمبر الماضي وحتى الأول من أكتوبر الجاري.

وأعرب مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية عبيد خلفان المزروعي، عن شكره لشركاء نجاح الحدث، ولضيف شرف الدورة الثانية المملكة الأردنية الهاشمية التي تميزت بحضورها في المهرجان عبر عدد من المحال في قرية التمور الأردنية التي تجمع المزارعين ومنتجي التمور الأردنيين مع إخوانهم الإماراتيين في صورة تؤكد العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين، وتعزز الشراكة في زراعة التمور على وجه الخصوص، إلى جانب العروض الفنية التراثية التي قدمتها فرقة معان للفنون الشعبية لتقدم لزوار المهرجان لوحات متنوعة عكست جانباً من التراث الشعبي لمختلف محافظات الأردن.