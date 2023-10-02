بعد إصابتها بمقاومة الإنسولين.. «ريهام» تطلق «يوم نشيط» للحفاظ على صحة سيدات الصعيد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تستيقظ في السابعة صباحاً من أجل ممارسة مهنتها في مجال هندسة السيارات، ثم تعود إلى منزلها منهكة من عملها، وعلى الفور تُعد الطعام لأسرتها، حياة بدت روتينية ورتيبة لـ«ريهام» الثلاثينية، والتي لم ترغب في إعادتها مجددا، خاصة أنها أصيبت بمقاومة الإنسولين فجأة، نتيجة تناول الكثير من الأطعمة غير الصحية، وعدم ممارسة أي أنشطة رياضية خلال اليوم، لذا قررت أن تطلق مبادرة تحت اسم «يوم نشيط» لتوعية السيدات بحماية صحتهن من الأمراض الجسدية والنفسية.

مبادرة «يوم نشيط» في أسيوط

نشرت «ريهام»، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورا تتحدث فيه عن بداية مبادرتها، وعلى غير المتوقع، فوجئت بعدد كبير من السيدات والفتيات، اللاتي يرغبن في الاشتراك، وبالفعل أسست مجموعة على تطبيق «واتساب» تضمهن جميعا، بحسب ما ذكرته لـ«هن»: «نزلت بوست وكتبت فيه يلا نتمشى الصبح الساعة 7، ونبدأ يومنا بنشاط قبل معاد الشغل، وفوجئت باستجابة رهيبة من البنات والستات، فعملنا جروب واتساب، نزلت النظام بتاعنا نصحى الصبح الساعة 5 الفجر نصلي، نقول الأذكار، نشرب عصير، ونتقابل الساعة 7، ونتمشى لحد 8 إلا ربع، ونرجع على شغلنا».

مع شروق الشمس، تبدأ مجموعة من سيدات الصعيد في الانطلاق نحو الشارع، لممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة، مع تناول مجموعة من الأكلات الصحية مثل الفاكهة والخضروات وفقا لها: «المبادرة لمدة شهر، ونريح أسبوع وأبدا تاني مع مجموعة مختلفة، وفي جيم دخل معايا المبادرة، هيدعمنا بكلاسات فتنس وزومبا ويوجا».

«ريهام» تتحدى مقاومة الإنسولين وتمارس رياضة المشي يومياً

ريهام أشرف البارودي، تعمل مهندسة سيارات، وتبلغ من العمر 36 عاما، تعرضت للإصابة بمقاومة الإنسولين، وقررت بعد إصابتها بالكثير من الأمراض، أن تطلق مبادرتها من أجل أن تحافظ السيدات على صحتهن ويمارسن أكثر من رياضة، بحسبما ذكرته لـ«هن»: «شعار المبادرة، يوم نشيط، هيلثي ساتيل، معا ضد مقاومة الإنسولين، عشان السيدات في الصعيد تبدأ تهتم بنفسها».

عملها الشاق لم يكن يساعدها على الاهتمام بصحتها بشكل كافٍ، لذا عندما أنشات جروب على «واتساب»، بدأت بتنظيم اليوم وفقا لرغبتها، مع عدد من السيدات والبنات: «قررت أعمل المبادرة، علشان أنا واحدة من سيدات مصر اللي مطحونين في الشغل اليوم كله، وخاصة مبهتمش بالأكل الصحي، ومعظمه من خارج المنزل، بسبب ظروف شغلي، ومع الوقت ده زود وزني وللأسف جالي مقاومة إنسولين».

الهدف الرئيسي من مبادرة «يوم نشيط»

اتباع نظام غذائي صحي، والمحاولة للقضاء على الطاقة السليية المنتشرة بين السيدات، اللاتي ينشغلن طوال اليوم بمهام المنزل أو الفتيات في الدراسة، هكذا كان الهدف من إنشاء «ريهام» للمبادرة وفقا لها: «بسعى من خلالها لمحاربة الطاقة السلبية اللي بقت جوه الست المصرية، وطبعا اقتداء بسنة الرسول بالصحيان بدري ونمشي على نظام صحي خلال اليوم اللي بقى مليان ضغوطات وأكل غير صحي».