هنا السبكي تحصل على المركز الرابع في بطولة العالم للتجديف: «فخورة ببلدي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دائما أبناء مصر يكونون مصدرا للقوة والتفوق في مختلف المجالات، خاصة الرياضية، وهذا ما جسَّدته المصرية هنا السبكي صاحبة الـ 18 عاما، إذ استطاعت أن تحصل على المركز الرابع على مستوى العالم في بطولة التجديف.

الشعور بالفرحة والسعادة

حالة من الفرحة والسعادة سيطرت على صاحبة الـ 18 عاما بعدما حققت المركز الرابع في بطولة العالم الشاطئية للتجديف التي كانت مقامة في إيطاليا في منافسات بزمن 3:41.91 دقيقة: «فخورة جدا بنفسي لما قدرت أحصل على المركز ده وأحققه في البطولة ورفعت اسم بلدي»، وفقا لما ذكرته في حديثها لـ«الوطن».

عندما كانت تبلغ «هنا» من العمر 9 سنوات بدأت ممارسة لعبة التجديف في نادي المعادي، وواصلت حتى 16 من عمرها بإشراف المدرب شريف القماطي الذي ساعدها في الانضمام للنادي، وقدمها للمنتخب المصري للتجديف.

موعد البطولة

كانت البطولة من الفترة من 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر، حيث إن شاركت بها 18 دولة واستطاعت «هنا» أن تحصل على المركز الرابع، وذلك بعد تفوقها على بطلة كندا، كانت بينها منافسة شرسة للغاية.

المشاركة في مسابقات أخرى

لم تكن تلك المرة الأولى التي تشارك فيها «هنا» في مسابقات التجديف العالمية، ولكنها شاركت من قبل في بطولة التجديف في دولة الإمارات في عام 2021 وحصلت على المركز الثاني، وحصلت على الميدالية الفضية: «دي مش أول مرة أشارك في بطولات التجديف وشارك في مسابقات كثير قبل كده وبتمنى أحقق المزيد من البطولات».

كانت تضم البعثة المصرية كل من إيما بناني المدير الفني للمنتخب و3 لاعبين ولاعبة وهم «هنا السبكي، عمر القماطي، علي علاء، محمد العربي»، ويرأس البعثة مصطفى العطار عضو مجلس إدارة الاتحاد.