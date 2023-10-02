الأظافر تتلألأ بـ"الكروم النحاسي" في الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تتلألأ الأظافر بالكروم النحاسي (Copper Chrome Nails)، في خريف 2023، لتمنح المرأة إطلالة جذابة تنطق بالأناقة والفخامة.

وأوضحت مجلة "Jolie" أن التوليفة بين النحاسي الدافئ والكروم اللامع تضفي على الأظافر لمعاناً معدنياً براقاً يخطف الأنظار، مشيرة إلى أن هذا التأثير العصري يناسب الإطلالات النهارية والمسائية، على حد سواء.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن تطبيق هذا الاتجاه الرائج يحتاج إلى طلاء أظافر بني ومسحوق كروم نحاسي وأداة تطبيق، مشيرة إلى أن التطبيق يتم بالخطوات التالية:

1- ينبغي أولاً تنظيف الأظافر جيداً وتشذيبها باستخدام المبرد للحصول على سطح أملس ومستو.

2- يتم وضع طبقة من الطلاء الأساسي (Basic Coat) لحماية الأظافر.

3- يتم وضع طبقة من طلاء الأظافر البني.

4- يتم وضع مسحوق الكروم النحاسي على الأظافر بحرص وتطبيقه بواسطة أداة تطبيق إسفنجية.

5- في الخطوة الأخيرة يتم وضع طبقة من طلاء الأظافر النهائي (Top Coat) كي يدوم التأثير طويلاً.