موعد ارتداء الملابس الشتوية لحماية طفلك.. «قطعة واحدة زيادة تحفظه من البرد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع انخفاض درجات الحرارة التي تشهدها البلاد بالتزامن مع حلول فصل الخريف، تزداد احتمالية سقوط الأمطار، لذلك يسعى الكثيرون إلى معرفة موعد وكيفية ارتداء الملابس الشتوية، خاصةً الأمهات لحماية أبنائها تزامنًا مع دخول المدراس، إذ أنه كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، متوقعة انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

متى نبدل إلى الملابس الشتوية؟

عبر أحمد الحسيني، أخصائي طب الأطفال، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن حالة الطقس تشهد خلال الفترة المقبلة تقلبات في الأحوال الجوية ما بين ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها، وهذا من الأمور الطبيعية خلال فصل الخريف، وإذا تم ارتداء الملابس الشتوية تزداد قطعة واحدة فقط، موضحًا أن عدد قطع الملابس التي يجب على الأم إلزام طفلها بارتدائها خلال تقلب الجو الشديد هي التي تعود عليها الطفل مع قطعة زيادة، حفاظًا على صحة الطفل وحمايته من الأمراض.

وعبر عن كيفية التبديل إلى الملابس الشتوية، أنه في أول الأمر يجب التبديل تباعًا، إذ أنه تختلف الفئة والمرحلة العمرية في طبيعة وعدد القطع، لكن يجب عدم المبالغة في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، لأن تقلب الطقس لا يعني وجود فصل الشتاء، ويجب الاعتماد على الأنواع القطنية، وهنا يمكن ارتداء قطعتين حتى لا يشعر الطفل بالتعرق، حتى يصبح الجسم رطبًا، مزيداة قطعة واحدة كما ذكرنا في أول الأمر، خاصةً أن توقعات حالة الطقس في شهر أكتوبر 2023 مستقر على جميع الأنحاء».

نصائح للتعامل مع تقلبات الطقس

وقدمت «منار غانم»، عضو المركز الإعلامي لهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح سابق، نصائح للمواطنين بعض النصائح لمواجهة تقلبات الطقس، وهي:

- غلق مكيفات الهواء والمراوح خلال فترات الليل.

- إحكام غلق النوافذ.

- ارتداء الملابس الخريفية التي تكون مناسبة لحالة الطقس، وتساعد على منع الإصابة بنزلات البرد الشديدة؛ تزامنًا مع تقلبات الطقس خلال فصل الخريف الذي يميل إلى البرودة.

- متابعة النشرة الجوية التي تصدرها هيئة الأرصاد بشكل يومي.

حالة الطقس

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

سقوط الأمطار

وتوجد فرص لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.