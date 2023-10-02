الامارات | من بينها القهوة.. المناخ يحكم على 5 أطعمة شائعة بالانقراض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجلة علمية بأن الشعور بالتغيرات المناخية لن يقتصر على الكوارث الطبيعية المتكررة ودرجات الحرارة القصوى فحسب، بل سيكون لها قريبًا تأثير يومي على حياتنا فيما يتعلق بالغذاء.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد ذكرت المجلة أنه قد لا نكون قادرين على الاستمتاع بالعديد من الأطعمة المفضلة لدينا في السنوات القليلة المقبلة، بسبب مجموعة كاملة من الأسباب المتعلقة بالمناخ، من الجفاف إلى ارتفاع درجات الحرارة، ونشرت قائمة بهذه الأطعمة وهي:



1. الشوكولاتة

ذكرت المجلة أنه بسبب تغير المناخ، قد يتم القضاء على نبات الكاكاو بالكامل بحلول عام 2050. حاليًا، يتم الحصول على أكثر من 50% من الشوكولاتة في العالم من دولتين: كوت ديفوار وغانا.

ومن المعروف أن هذا النبات حساس للتغيرات البيئية، وهو ما يفسر سبب وجوده فقط في المناطق القريبة من خط الاستواء. لكن زراعة حبوب الكاكاو أصبحت صعبة بشكل متزايد بسبب أنماط الطقس الأكثر تطرفا، التي من شأنها أن ترفع درجات الحرارة وتغير هطول الأمطار والرطوبة وأشعة الشمس.

2- الموز

في دراسة حديثة أجرتها جامعة "إكستر"، قد يتم القضاء على الموز بسبب الظروف المناخية المعاكسة في 10 دول، بحلول عام 2050. وعلى الرغم من زيادة إنتاج الفاكهة منذ عام 1961، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وطرق الإنتاج الأفضل، إلا أن ظاهرة الاحتباس الحراري والفيضانات المتكررة والجفاف ستؤدي إلى تفاقم المشكلة. ولن يكون الموز مهددا في أمريكا الجنوبية فحسب، بل أيضا في آسيا، فمن المتوقع أن تعاني الهند، التي تعد أكبر منتج ومستهلك في العالم، وكذلك الفلبين، من انخفاض ملحوظ في إنتاجية الموز في العقود المقبلة.

3- الأرز

وفقاً لتقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإن ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب مياه البحر والتغيرات في أنماط هطول الأمطار بسبب تغير المناخ العالمي، ستؤدي إلى ندرة موارد المياه والأراضي، ما سيؤثر بشكل كبير على زراعة الأرز. وسيؤثر هذا بشكل خاص على آسيا، حيث يمكن أن تنخفض صلاحية الأراضي لزراعة محاصيل الأرز بأكثر من 50% خلال القرن المقبل، بحسب مجلة "greenqueen".

4-القهوة

من المقرر أن يختفي منشط الصباح، لأن 50% من الأراضي المستخدمة لزراعة القهوة لن تكون صالحة للزراعة بحلول عام 2100، وفي تقرير تاريخي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، حذرت الهيئة من الحاجة الملحة لمعالجة إدارة الأراضي، مع تآكل التربة السطحية الذي يحدث بمعدلات أسرع من من أي وقت مضى، ما يهدد بخسارة النظام البيئي بشكل لا رجعة فيه، وذكرت دراسة نشرت في مجلة "Science Advances" أن أنواع القهوة الشعبية مهددة، بما في ذلك قهوة أرابيكا، التي تشكل 60% من الإنتاج العالمي.

5- البطاطس

يشكل تغير المناخ تهديدًا خطيرًا لزراعة البطاطس، حيث أن ارتفاع درجات الحرارة المصاحب لمستويات سطح البحر يدفع مزارعي البطاطس إلى الانتقال إلى ارتفاعات أعلى في بيرو، أكبر منتج للبطاطس في أمريكا اللاتينية.