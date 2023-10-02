10 أفكار لتغيير شكل منزلك.. إضافات بسيطة لتحقيق الأناقة والرقي

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

أفكار تجديد المنزل من اهتمامات الأمهات وربات البيوت، لذا تعرفي على تفاصيل تمكنك من تغيير نظام بيتك بشكل محترف بدون الحاجة إلى مهندس ديكور، ومن تلك الأفكار تزيين أرضيات منزلك بطبقات السجاد، أو حتى تغيير شكل السطح ليكون مميزًا عند السهر في الليالي الصيفية أو ليالي الخريف الحالية، وفق موقع «lendi» البريطاني.

10 أفكار لتغيير شكل منزلك

أولًا احصلي على سطح ترفيهي في الهواء الطلق، وهي أحد أفكار تغيير شكل منزلك التي يحب أن تبدأي بها، وإذا كان لديك فناء، يمكنك أيضًا إنشاء منطقة خارجية جذابة للترفيه عن طريق:

2- تغيير تخطيط منزلك

في بعض الأحيان يصبح التصميم الأصلي لمنزلك غير مناسب للحياة الحالية، لذا قومي بتقسيم المنزل بالكامل إلى العديد من الغرف المسورة والأبواب، ومع التغيير الجديد يمكن ووجود مطبخك وغرفة الطعام وغرفة المعيشة في مساحة واحدة كبيرة أن يجعل منزلك يبدو أكبر وأكثر إشراقًا.

3-إعادة تشكيل المطبخ

إحدى الطرق الأكثر شيوعًا لزيادة قيمة منزلك هي إعادة تصميم المطبخ، بالنسبة للعديد من الأشخاص، يعد المطبخ مركز المنزل ومكانًا لتجمع العائلة، ومن افكار تجديدة إعادة طلاء معظم المطابخ وتجنب الحيرة باختيار الألوان المحايدة.

- غالبًا ما تفتقر المطابخ إلى مساحة تخزين كافية، لذلك لا تهمل هذا الجانب، اذ يعد المخزن الكبير الحجم طريقة رائعة لتحسين التخزين، ولا تنسى الأجهزة وفكر في إعادة ترتيبها.

4- زيني أرضيات منزلك بطبقات السجاد

رغم اكتفاء أغلب الناس بوضع سجادة واحدة في كل غرفة، فإن تصميم السجاد المتعدد الطبقات يعد من أفضل اتجاهات التصميم الداخلي لمنزلك والتي تجعله أجمل وأكثر تميزًا.

ويمكن إضفاء ملمس لغرف منزلك، والتي لا تساعد فقط على جلب ألوان وأنسجة إضافية وتجعل المساحة أكثر راحة ومنح أرضيتك اهتمام بصري رائع، ولكن يمكنها أيضاً حمايتك سجادك والحفاظ عليه لفترات أطول.

5- أعيدي طلاء الأثاث

ولجعل أثاث منزلك أجمل في حركة تغيير ديكور البيت، أعيدي طلاء القطع الخشبية منه بلون مبهج وضيفي لها مقابض ومفصلات جديدة لتحديث القطعة القديمة على الفور.

6- تحديث الحمام

مثل المطبخ وباقي المنزل، يعد الحمام مساحة رائعة أخرى للتحديث، ويمكن أن تبدو الحمامات القديمة غير مرتبة مع تقدم العمر، إذ يعطي الحشو المتسخ بين البلاط النظيف هذا النوع من الانطباع.

وهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها:

إعادة بلاط الحمام الخاص بك، قم بتحديث التركيبات مثل الصنبور والمغسلة والمرحاض ورأس الدش والإضاءة والمرآة، ضع بعض النباتات لإضافة اللون إلى المساح.

7- المناظر الطبيعية البسيطة

إذا كانت حديقتك تحتاج إلى بعض التغيير، فكر في إضافات بسيطة يمكن أن تؤدي إضافة بعض الحشائش والشجيرات والنباتات التي يسهل صيانتها إلى تحسين الممتلكات من الناحية الجمالية وزيادة قيمتها.

8- زيني غرفة الطعام بالشموع ومفارش البيان

تعتبر غرفة الطعام من أكثر غرف المنزل التي يمكنكِ تزيينها بأسلوبك وإضافة شخصيتك عليها، ويمكنك تغيير شكلها من خلال إضافة الشموع المعطرة الملونة، العنصر الذي يضيف الأناقة والرقي إلى أي مساحة.

9- أعيدي تغيير الإضاءة الخاصة بك

هناك طريقة أخرى لتعزيز قيمة ممتلكاتك وتصميم ديكور بيتك وهي إعادة النظر في الإضاءة الخاصة بك، لذلك فكري في إضافة أدوات خافتة للأضواء العلوية وفكر في سطوع الضوء ولونه، غالبًا ما يكون الضوء الأبيض الصارخ شديد السطوع غير جذاب وغير جذاب وقد يكون شيئًا تريد تجنبه في الغرف التي تحتوي على مرايا.

10- ورق الجدران والطلاء الجديد

إن مجرد تغيير ورق الحائط الخاص بك أو إضافة طبقة جديدة من الطلاء يمكن أن تكون طرقًا فعالة وبأسعار معقولة لإضفاء حياة جديدة على غرفتك، على سبيل المثال، في المطبخ، بدلاً من استبدال أبواب الخزانات بالكامل والبلاط الذي قد يكون مكلفًا للغاية، استخدم طلاء البلاط لتحديث الخزانات.