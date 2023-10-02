القاهرة - الخليج 365
مهنياً: بداية شهر جديد نارية بامتياز مع وجود القمر في برجك والزهرة في الاسد طوالع فلكية تحمل استثمارات ونوع من مباحثات واعادة النظر وجدولة الاعمال الخاصة مع وجود الشمس والمريخ في الميزان في مواجهة برجك لكن البداية ستكون نارية استثنائية مع وجود القمر في برجك يومي السبت والاحد ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الميزان تاثيرات ايجابية تعطيك الدعم والقوة والجرأة لتكون متميز
عاطفياً: تتلقى الدعوات الكثيرة وتترك اثرا كبيرا اينما حللت وتتضاعف الحيوية والحظوظ بحيث تكون تاثيرات كوكب الزهرة من الاسد ملائمة جدا فتشعر بالانسجام وتبدو في احلى حالاتك مستفيدا من الاجواء الرومنسية والتغيرات التي تدعم خطواتك للعازب قد تلتقي بنصفك الاخر وتجد فيه الصفات الملائمة لك والذي يتجاوب مع تطلعاتك وأهوائك
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الحمل "من السبت 30 أيلول إلى السبت 7 تشرين الأول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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