توقعات مولود برج "الحمل "من السبت 30 أيلول إلى السبت 7 تشرين الأول 2023

مهنياً: بداية شهر جديد نارية بامتياز مع وجود القمر في برجك والزهرة في الاسد طوالع فلكية تحمل استثمارات ونوع من مباحثات واعادة النظر وجدولة الاعمال الخاصة مع وجود الشمس والمريخ في الميزان في مواجهة برجك لكن البداية ستكون نارية استثنائية مع وجود القمر في برجك يومي السبت والاحد ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الميزان تاثيرات ايجابية تعطيك الدعم والقوة والجرأة لتكون متميز

عاطفياً: تتلقى الدعوات الكثيرة وتترك اثرا كبيرا اينما حللت وتتضاعف الحيوية والحظوظ بحيث تكون تاثيرات كوكب الزهرة من الاسد ملائمة جدا فتشعر بالانسجام وتبدو في احلى حالاتك مستفيدا من الاجواء الرومنسية والتغيرات التي تدعم خطواتك للعازب قد تلتقي بنصفك الاخر وتجد فيه الصفات الملائمة لك والذي يتجاوب مع تطلعاتك وأهوائك