القاهرة - الخليج 365
مهنياً: بداية شهر جديد مهم جدا يعطيك نشاط حيوية ديناميكية وقدرة على اخذ المبادرة والانطلاق مع وجود الشمس والمريخ في الميزان والمشتري واورانوس في برجك ما يعني ان نسبة الحظ الى ارتفاع في المعنويات والحظوظ والثقة بالنفس في تسويات واتفاقات وحلول وانسجام فلكي استثنائي لكن عليك الهدوء يومي السبت والاحد تحت تأثير القمر من برج الحمل المواجه لبرجك تاثيرات مؤذية تشكل الحلقة الاضعف ضوء احمر لا يجوز ان تتخطاه
عاطفيّاً: لا تزال الاجواء المتشنجة مسيطرة على الاجواء العاطفية مع وجود الزهرة في مواجهة برجك من الاسد فتعيش انتفاضة ما او غضب قد تأسف لظلم تتعرض ما يجعل العواطف تتراجع وتتبدل من الرومنسية الى جو من الشراسة او الركود او الغيرة او الشك للعازب قد تعيد حساباتك وتأسف لظلم او عدائية او حقد قد تتعرض له او لتصرف من قبل من كان حبيباً
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الثور"من السبت 30 أيلول إلى السبت 7 تشرين الأول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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