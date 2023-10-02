توقعات مولود برج " الجوزاء "من السبت 30 أيلول إلى السبت 7 تشرين الأول 2023

مهنياً: بداية شهر جديد وانطلاقة اسبوع مهمة كبيرة تشير الى تغييرات ايجابية طالما انتظرتها مع تواجد الشمس والمريخ في الميزان تاثيرات فلكية ضامنة تتحدث عن حظ مفاجئ يغمرك ويجعلك تثق بقدراتك بالاضافة الى وجود القمر في الحمل يوم السبت والاحد الذي يفتح امامك آفاقاً جديدة من اجل تنفيذ مشروع غال على قلبك ويعطيك قوة للتقدم بسرعة وتحسم الامور لمصلحتك تختفي الحظوظ وتدخل في مرحلة مزعجة هدوء ركود مع دخول القمر الثور يومي الاثنين والثلاثاء

عاطفيّاً: تفاجئك الاحداث السعيدة المتلاحقة مع وجود الزهرة في برج الاسد الصديق الى جانب المشتري كوكب الحظ الذي يحمل لك وعودا عاطفية جديدة ويتناغم مع برجك ما يولد رقة كبيرة وايجابية ومشاعر واشواق للعازب, قد تشعر بالحاجة القصوى إلى الحب، وعيش مغامرة عاطفية غير اعتيادية