توقعات مولود برج " السرطان"من السبت 30 أيلول إلى السبت 7 تشرين الأول 2023

مهنيا:ً بالرغم من المزاج الرائع والآمال الكبيرة والتفاؤل الا ان الطوالع الفلكية المتقلبة مع بداية هذا الشهر الجديد تجعلك مزعوج تعبان ظروف معقدة مزاجك متوتر القصة قابلة للاشتعال على كلمة مني كلمة منك انتبه ان تاثيرات الشمش والمريخ المواجهة لبرجك تجعلك تتسرع وتتهور بالاضافة الى انطلاقة الاسبوع مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الحمل الذي يحمل معه تأثيرات ضاغطة بحيث يحذرك الفلك من التحديات والقفز فوق الحواجز وحرق المراحل

عاطفياً: الاوضاع العاطفية تبّشر بحدث سعيد أو بفرحة تعيشها أو مفاجأة تصلك مع وجود كوكب الزهرة في البيت الثاني بيت المغامرات يتحدث عن اسفار محتملة وعن تجارب استثنائية تخوضها ومعلومات جديدة تحصل عليها ما يجعلك ترتاح لخبر جديد يدخل حياتك بصورة صاعقة وغير منتظرة ويجعلك تعيش افراحا وملذات ولقاءات شخصية واجتماعية مميزة للعازب, تتعرف الى وجوه جديدة وتتلقى الهدايا كما العروض العاطفية التي تنعش القلب