توقعات مولود برج "الأسد"من السبت 30 أيلول إلى السبت 7 تشرين الأول 2023

مهنياً: تطوّرات ايجابية جداً تجعلك تشعر بالطمأنينة والتفاؤل مع بداية هذا الشهر المهم جدا تخلط فيه الاوراق كما تريد مع وجود الشمس والمريخ في الميزان والزهرة في برجك فتسمح لك الظروف المسيطرة بإحداث تغييرات لافتة في حياتك، والتخطيط ثم التنفيذ النشيط والناجح خاصة يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الحمل الناري الصديق الذي يقلب المعطيات لصالحك اجواء قوية ممتازة تجعلك تتمتع بحيوية مضاعفة حيث ان موقع القمر المميز يجعلك في قمة النحاج

عاطفياً: تعيش احلاما سعيدة ومناسبات عائلية وافراح من ولادة طفل جديد في العائلة او خطوبة تخص احد الاولاد او الاقارب وتطل على فترة حافلة بالمستجدات واللقاءات الحارة والاوقات السعيدة والمفاجآت العاطفية التي تحمل لك السعادة للعازب قد تتعرف الى وجوه جديدة وربما الى زوج المستقبل