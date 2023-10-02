القاهرة - الخليج 365
مهنياً: تطوّرات ايجابية جداً تجعلك تشعر بالطمأنينة والتفاؤل مع بداية هذا الشهر المهم جدا تخلط فيه الاوراق كما تريد مع وجود الشمس والمريخ في الميزان والزهرة في برجك فتسمح لك الظروف المسيطرة بإحداث تغييرات لافتة في حياتك، والتخطيط ثم التنفيذ النشيط والناجح خاصة يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الحمل الناري الصديق الذي يقلب المعطيات لصالحك اجواء قوية ممتازة تجعلك تتمتع بحيوية مضاعفة حيث ان موقع القمر المميز يجعلك في قمة النحاج
عاطفياً: تعيش احلاما سعيدة ومناسبات عائلية وافراح من ولادة طفل جديد في العائلة او خطوبة تخص احد الاولاد او الاقارب وتطل على فترة حافلة بالمستجدات واللقاءات الحارة والاوقات السعيدة والمفاجآت العاطفية التي تحمل لك السعادة للعازب قد تتعرف الى وجوه جديدة وربما الى زوج المستقبل
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الأسد"من السبت 30 أيلول إلى السبت 7 تشرين الأول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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