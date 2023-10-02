توقعات مولود برج "العذراء"من السبت 30 أيلول إلى السبت 7 تشرين الأول 2023

مهنياً: بداية شهر مميز تحت تاثيرات الشمس والمريخ من الميزان من البيت الثاني بيت المال والمكاسب الذي يخلق نوع من تقييم في حياتك اليومية التي تتعلق في الحسابات المصرفية العلاقات الصداقات الامتحانات والاجواء الدراسية البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الحمل الذي يطلب منك ان تكون جاهزا لممارسة نوع من مرونة ودبلوماسية انتبه الى الاوراق والمعاملات ولا تتأخر على مواعيدك يتبدل المشهد الفلكي مع وصول القمر الى برج الثور يومي الاثنين والثلاثاء ما يعني مصالحات تسويات

عاطفياً: تشعر ان الاوضاع العاطفية تتقدم بخطى بطيئة تحت تاثير كوكب الزهرة من الاسد ما يحبطك قليلا تشعر بالتشاؤم وترى الامور سوداوية اكثر مما هي فتتخيل أسوأ السيناريوهات وقد تقلق بشأن قضية عائلية تتعلق بأحد الاولاد حاول ان تعالج امورك بهدوء للعازب يخف الوهج العاطفي ويجعلك اكثر تحفظاً مع الحبيب