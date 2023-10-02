القاهرة - الخليج 365
مهنياً: بداية شهر مميز تحت تاثيرات الشمس والمريخ من الميزان من البيت الثاني بيت المال والمكاسب الذي يخلق نوع من تقييم في حياتك اليومية التي تتعلق في الحسابات المصرفية العلاقات الصداقات الامتحانات والاجواء الدراسية البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الحمل الذي يطلب منك ان تكون جاهزا لممارسة نوع من مرونة ودبلوماسية انتبه الى الاوراق والمعاملات ولا تتأخر على مواعيدك يتبدل المشهد الفلكي مع وصول القمر الى برج الثور يومي الاثنين والثلاثاء ما يعني مصالحات تسويات
عاطفياً: تشعر ان الاوضاع العاطفية تتقدم بخطى بطيئة تحت تاثير كوكب الزهرة من الاسد ما يحبطك قليلا تشعر بالتشاؤم وترى الامور سوداوية اكثر مما هي فتتخيل أسوأ السيناريوهات وقد تقلق بشأن قضية عائلية تتعلق بأحد الاولاد حاول ان تعالج امورك بهدوء للعازب يخف الوهج العاطفي ويجعلك اكثر تحفظاً مع الحبيب
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "العذراء"من السبت 30 أيلول إلى السبت 7 تشرين الأول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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