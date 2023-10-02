توقعات مولود برج "الميزان"من السبت 30 أيلول إلى السبت 7 تشرين الأول 2023

مهنياً: قوة معنوية كبيرة وعزم على الانتصار والحظ مرافقك مع بداية هذا الشهر الذي يشكل مرحلة استثنائية وارادة صلبة مع وجود الشمس والمريخ في برجك ما يجعل الاجواء حلوة تساعدك وتعطيك مجال كي تحقق انجازات كبيرة وكي تنهي من امامك الاعمال الصعبة والمستحقات المالية البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الحمل المواجه لبرجك والمعاكس الذي يضوي على نقاط ضعف في علاقة ما او شراكة مهنية

عاطفياً: تطل على اسبوع اكثر وعدا ويكون التشويق كبير بحيث تخوض تجربة من نوع آخر تحمل اليك الانفعالات التي تحبها ويسلط الضؤ على اوضاعك الشخصية ويوسع دائرة صداقاتك ويركز على شراكتك او علاقتك العاطفية التي تتناغم مع افكارك للعازب تصادف شخصا كنت على تواصل معه من بعيد وتحصل في حياتك تحولات سعيدة كخطوبة او زواج