توقعات مولود برج "العقرب"من السبت 30 أيلول إلى السبت 7 تشرين الأول 2023

مهنياً: تتنوع المسؤوليات والصعوبات في بداية هذا الشهر العاشر المهم جداً، مع انتقال الشمش الى الميزان لتنضم الى المريخ في معاكسة مع برجك لانه يشكل مرحلة دقيقة وهويعرضك لامتحانات واختبارات صعبة. تجنب العدائية في كل الشؤون، فالتحدي لا يفيدك بشيء. البداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في الحمل الذي يحمل لك المزيد من الاعمال يجعلك تباشر بخطوة جريئة لانهاء المسائل العالقة وقد تفرح للانطلاق في ورشة جديدة او تناقش موضوعاً مالياً ملحاً فتحصل على نتيجة ايجابية ورابحة

عاطفياً: لا تزال تعيش تقلبات في حياتك الشخصية مع وجود الزهرة في معاكسة مع برجك من الاسد التي تفرض عليك ترتيبات جديدة في حياتك العائلية فانت تتشكى من الظروف وطبيعة العلاقة المتشنجة مع الشريك والاولاد للعازب, كما تعلم ان الاجواء العاطفية متقلبة مطلوب منك التصرف الواعي وعدم حرق المراحل بانتظار ان تتوضح الامور بينك وبين الحبيب