توقعات مولود برج "القوس"من السبت 30 أيلول إلى السبت 7 تشرين الأول 2023

مهنياً: تتحسن الاوضاع بشكل لافت مع بداية هذا الشهر الجديد تتزايد قدراتك وترتفع فرص النجاح، فتكون ظروف الشهر مؤاتية للتحرك على نطاق واسع. من الضروري تجنيد كل طاقاتك ومواهبك وقدراتك الدبلوماسية والفنية والاجتماعية وتوظيفها في سبيل تحقيق الاهداف.البداية مع وجود القمر في برج الحمل يومي السبت والاحد الذي يسلط الاضواء على علاقات رومنسية ويحمل حظ كبير ابداع تقدم افراح ونجاح فتشق طريقك بحرية ونجاح

عاطفياً: لا يزال كوكب الحب يتنقل في برج الاسد الناري الصديق الذي يعطيك قدرات معنوية وتكون سعيدا بالاجواء الرومنسية وتعيش حبا وانفعالات وفرحة وتمارس جاذبية بثقة عالية بالنفس تأسر القلوب بحضورك وحديثك وانفتاحك للعازب, ستكون على موعد مع الحب والتناغم والمصالحة وحتى الزواج