القاهرة - الخليج 365
مهنياً: تتحسن الاوضاع بشكل لافت مع بداية هذا الشهر الجديد تتزايد قدراتك وترتفع فرص النجاح، فتكون ظروف الشهر مؤاتية للتحرك على نطاق واسع. من الضروري تجنيد كل طاقاتك ومواهبك وقدراتك الدبلوماسية والفنية والاجتماعية وتوظيفها في سبيل تحقيق الاهداف.البداية مع وجود القمر في برج الحمل يومي السبت والاحد الذي يسلط الاضواء على علاقات رومنسية ويحمل حظ كبير ابداع تقدم افراح ونجاح فتشق طريقك بحرية ونجاح
عاطفياً: لا يزال كوكب الحب يتنقل في برج الاسد الناري الصديق الذي يعطيك قدرات معنوية وتكون سعيدا بالاجواء الرومنسية وتعيش حبا وانفعالات وفرحة وتمارس جاذبية بثقة عالية بالنفس تأسر القلوب بحضورك وحديثك وانفتاحك للعازب, ستكون على موعد مع الحب والتناغم والمصالحة وحتى الزواج
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "القوس"من السبت 30 أيلول إلى السبت 7 تشرين الأول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.