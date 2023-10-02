حيل بسيطة لكي الملابس بدون مجهود.. مش بالمكواة وهتوفري وقتك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كي الملابس داخل المنزل، من المهام التي تشغل بال كثير من ربات البيوت، خاصة مع توافر الوقت الكافي لإنجازها، لتعدد قطع الملابس التي تحتاج إلى الكي المستمر، بما في ذلك الخاصة بالزي المدرسي للصغار، وكذلك التي يتم ارتداءها عند الذهاب إلى العمل.

طرق بسيطة لتسهيل كي الملابس

بدلًا من الوقوف لوقت طويل، قد يصل إلى ساعات، وبذل جهد للانتهاء من كي جميع قطع الملابس الخاصة بأسرتك داخل المنزل، هناك عديد من الحيل البسيطة التي يمكن من خلالها إنجاز تلك المهمة في غضون دقائق، حسبما ذكر موقع «usatoday» العالمي.

استخدام المكواة الكهربية المسطحة

إلى جانب استخدامها في فرد الشعر المجعد، إلا أن المكواة الكهربية المسطحة تعد وسيلة جيدة لتنعيم «ياقة» السترات وأكمامها، فقط امسحي المكواة بقطعة قماش مبللة قبل تسخينها والبدء في استخدامها، لكي أكمام ملابسك سريعًا.

رش الملابس بالمياه

من الخطوات التي يجب اتباعها لتسهيل عملية كي الملابس أيضًا، الاحتفاظ بزجاجة نظيفة مملوء بالمياه، ومن ثم استخدمها في رش رذاذ منها على المناطق الأكثر تجعدًا بالملايس، قبل كيها بوقتٍ كافٍ، ثم تعليق الملابس وتركها تجف في الهواء قبل البدء في الكي.

الحمام المشبع بالبخار

إذا كنتي متعجلة من أجل كي ملابسك خاصة في الساعات الأولى من اليوم، يمكن تعليق الملابس داخل دورة المياه في أثناء الاستحمام بالماء الساخن، حيث يساعد البخار على فرد الملابس والتخلص من أي ثنيات أو تجاعيد بها، وإذا شعرتِ أن ملابسك رطبة بعد ذلك، اتركيها معلقة على الخزانة حتى تجف.

استخدام مجفف الغسيل

يمكن أن يؤدي عداد البخار الموجود في مجفف الغسيل الخاص بكِ إلى إطلاق دفعة من البخار على ملابسك، وفي أثناء تحريكه وعمله، سيزيل المجفف أي تجاعيد أو ثنيات بقطع الملابس بسرعة ملحوظة، حيث أن تلك الخطوة تعمل بشكل أفضل مع القطع الصغيرة وتعمل على تنعيمها بشكل مقبول.

كيفية علاج حروق الجسد خلال الكي

في حال استخدامك لمكواة الملابس الساخنة والتعرض لأي حرق على الجلد، يجب اتخاذ بعض الخطوات الوقائية السريعة، وهي:

• وضع الجزء المصاب بالحرق تحت الماء الجاري لمدة 20 دقيقة.

• عدم استخدام الثلج أو الزيت على الحرق، فيمكن أن يسبب هذا تلف الجلد.

• إذا كانت مساحة الحرق كبيرة تفوق حجم العملة المعدنية، يجب التوجه لأقرب طبيب مختص.