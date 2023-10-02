هل الدراسة الجامعية تزيد العرضة للاكتئاب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة بريطانية، أن الطلبة الجامعيين أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بأنواعه، ما يوضح ضرورة العناية النفسية بالطلاب.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، تابعت جامعة كلية لندن البريطانية نحو 11 ألف شاب، نصفهم مواليد نهاية الثمانينيات والنصف الآخر مواليد نهاية التسعينيات، كما أن نصف المبحوثين درسوا بالجامعة، بينما اختار الآخرون العمل دون إتمام الدراسة الجامعية.

ووجد الفريق وفقا للاختبارات زيادة معدلات الاكتئاب الطفيف والشديد بين طلاب الجامعات بنحو 6%، ودون سبب أكيد لذلك الفرق بين طلاب الجامعات وغيرهم من نفس الجيل.

وأوضحت الدراسة، أن معدل العرضة للاكتئاب ينخفض لدى حاملي الشهادات الجامعية بعد الـ25 سنة لتستوي عرضتهم للاكتئاب مع غير الجامعيين.

وتقول تيلا ميكلاود، المشاركة في الدراسة، إن تعرضهم للأعباء المادية له دور في ضغط طلاب الجامعات وتعريضهم للاكتئاب.