ماذا يحدث لجسمك عند صعود 5 أدوار يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة، عما يمكن أن يحدث لجسمك عند صعود 5 أدوار يوميا.

وبحسب موقع "ميديكال إكسبريس" فإن صعود السلم له تأثير وقائي مضاد لمرض تصلب الشرايين، وإن كانت العوامل الوراثية متواجدة.

وأضاف أن فريقا من جامعة تولين الكندية، أجرى دراسة على 450 ألف شخص معرضين لتصلب الشرايين وراثيا، وذلك على مدار 12 عاما.

ووجد الفريق، أن صعود 50 درجة يوميا تكفي لتقليل فرصة الإصابة بـ20%.

ووجدت الدراسة، أن التأثير الأقوى على الأشخاص ذوي العرضة الطفيفة للإصابة، ولكن الأشخاص الأشد عرضة تنخفض فرص الإصابة لديهم بصعود المزيد من السلالم.