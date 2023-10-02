توقعات مولود برج "الجدي"من السبت 30 أيلول إلى السبت 7 تشرين الأول 2023

مهنياً: يجب التحرّك بموضوعية وذكاء مع بداية هذا الشهر الجديد مع تواجد الشمس والمريخ في مربع فلكي مع برجك من الميزان ، فقد تحتاج بعض المفاوضات الى المزيد من الوقت مرحلة مليئة بالمفاجآت والتغييرات المزعجة، سواء على صعيد العمل أو المال او الحياة الاجتماعية بحيث يسود مناخ من التوتر وتقوى العدائية فتسود كل النقاشات والجدل الذي يدور وينفجر من مكان إلى آخرالبداية مع يومي السبت والاحد مع وجود القمر في مواجهة برجك من الحمل

عاطفياً: تعيش مرحلة جميلة ودافئة مع وجود كوكب الحب في الاسد فتتشجع على التفاهم وطي صفحة الخلافات وقد تعيد النظر بعلاقتك العاطفية وذلك بهدف تعزيزها كما يوفر لك السعادة والحب والشغف والحنان. للعازب حضر نفسك لحب عاصف يهبّ في قلبك أو تقتنع فجأة بضرورة الزواج والاستقرار