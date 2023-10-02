القاهرة - الخليج 365
مهنياً: يساهم الحظ بإعطائك فرصة ثمينة لتحسين مواهبك وتطويرها مع بداية هذا الشهر الهوائي بامتياز مع وجود الشمس والمريخ في الميزان الصديق حان الوقت للانفتاح الكلي، والتخلي عن بعض القناعات التي لم تعط نتيجة مفيدة كن جريئاً وابدأ بقرار حاسم يطوّرأوضاعك او يجدّدها البداية مع يومي السبت والاحد القمر في الحمل في موقع مهم بالنسبة لبرجك يسلط الضؤ على ذكائك على قدراتك على فصاحتك وسرعة خاطرك ما يجعلك تتفوق على الغير بالعمل بالدرس
عاطفياً: تجنب كل علاقة عاطفية غير مشروعة خاصة وان كوكب الزهرة في مواجهة برجك من الاسد يسبب لك بالتراجع النفسي والمعنوي انتبه الضوء احمر يسبب ببعض الحساسيات لا تطرح قضية زواج اوطلاق للعازب الاجواء المتقلبة تجعلك مشككا مترددا ومتحفظا جدا انتبه لصحتك وسلامتك المعنوية
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج " الدلو "من السبت 30 أيلول إلى السبت 7 تشرين الأول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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