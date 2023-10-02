القاهرة - الخليج 365
مهنياً: تشير بداية هذا الشهر المهم جدا الى إلى سيناريوهات عديدة، تبشر بمرحلة واعدة بالجديد، ولطالما حلمت ببعض التجديد والتغيير، تفسح لك في المجال لاتخاذ المبادرة والقرار. تحرّك وكثّف تحرّكاتك، خذ عملاً جانبياً واسعَ له، إنها فترة مثمرة، وحتى العمل الجانبي قد يعطي نتائج باهرة البداية مع وجود القمر في الحمل يومي السبت والاحد في البيت الثاني بيت المال التاثيرات الفلكية تطلب منك الجهوزية التامة للاولويات والحسابات المصرفية والمالية
عاطفيا: تشرق بجاذبية ونجومية وتعرف لقاءً مميزاً جداً تحت تاثيرات الزهرة في الاسد ما يجعلك تنطلق وتسجل نجاحاً في علاقاتك واتصالاتك. للعازب لن تمرّ بمكان دون أن تترك أثراً، سواء بحضورك أو بعذوبتك أو كلماتك الرقيقة تسافر إلى الخارج أو تذهب لمغامرة جديدة تتذوّق الأوقات الجميلة والاجتماعات الرائعة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الحوت"من السبت 30 أيلول إلى السبت 7 تشرين الأول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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