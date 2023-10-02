جربتي المكياج بدون مكياج؟.. 10 نصائح لإظهار جمالك الطبيعي بـ«ألوان النود»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

المكياج «النود» المعروف أيضًا باسم مظهر «المكياج بدون مكياج»، دومًا ما يدور حول احتضان جمالك الطبيعي وتعزيزه، بينما تظهرين كما لو كنتِ لا تضعين أي مكياج على الإطلاق، فهو خيار مثالي لمكياجك اليومي، إذ أن المظهر بدون مكياج يحدد ملامحك وكأنك لا تضعين مستحضرات تجميل.

وتتساءل عديد من الفتيات عن كيفية تطبيق مظهر «المكياج بدون مكياج»، بشكل احترافي دون أن تظهر وكأنها تضع المساحيق، وإليكِ عدة نصائح لتطبيقه كالمحترفين.

العناية الجيدة بالبشرة أساس مظهر المكياج

تأكدي من تنظيف وترطيب واستخدام واقي الشمس بانتظام، للحفاظ على بشرتك في أفضل حالاتها.

قم بتقشير البشرة باستخدام منظف خالٍ من المواد الكيميائية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، للحفاظ على بشرة ناعمة.

استخدمي كريم أساس خفيف الوزن أو مرطب ملون

اختاري كريم أساس أو مرطب ملون يناسب نوع بشرتك ولونها بشكل طبيعي، فمن الأفضل اختيار تركيبة شفافة وخفيفة الوزن لتكوين لمسة نهائية طبيعية.

تأكدي من تطبيقه بشكل ضئيل وفي الأماكن التي تحتاج إلى ذلك للحصول على لون بشرة متساوٍ.

إخفاء العيوب

استخدمي خافي العيوب الذي يتناسب جيدًا مع لون بشرتك لتغطية بقع حب الشباب أو البثور أو العيوب أو الاحمرار أو الهالات السوداء.

ضعيه بكميات صغيرة وامزجيه جيدًا.

تجنبي استخدام كثير من الكونسيلر، لأنه قد يجعل المكياج يبدو أقل طبيعية.

استخدمي البودرة بسهولة

تجنبي استخدام بودرة المكياج الثقيلة أو البخاخات المثبتة، لأنها قد تجعل البشرة تبدو متكتلة أو أقل طبيعية.

لتثبيت المكياج، استخدمي بودرة التثبيت الشفافة وضعيها باعتدال على المناطق التي تصبح دهنية بسهولة.

تسليط اللون على الحواجب

يمكن للحواجب المجهزة جيدًا أن تحدد وجهك وتعزز جمالك الطبيعي، استخدمي قلم حواجب أو بودرة مطابقة للون بشرتك لملء المناطق المتفرقة وتشكيل الحواجب بمهارة.

قم بتنظيفها بفرشاة لإضفاء مظهر مصقول.

إبراز العيون

حافظي على الحد الأدنى من مكياج العيون، ضعي ظل عيون بلون محايد على جفونك القريبة من لون بشرتك وامزجيه جيدًا.

تحديد الرموش

قومي بتجعيد الرموش باستخدام أداة تجعيد الشعر، ثم ضعي الماسكارا لفتح العيون، إذا كنت تستخدمين محدد العيون، فاختاري اللون البني أو الرمادي الداكن بدلًا من الأسود.

ضعي خطاً رفيعاً قريباً من خط الرمش العلوي لتحديد العيون.

تجنب البلاشر الزائد

استخدمي أحمر الخدود الطبيعي اختاري ظل أحمر الخدود الذي يتناسب مع الاحمرار الطبيعي لخدودك، مع الكريمي، لأنه يبدو أكثر طبيعية من البودرة.

ضعي أحمر الخدود باستخدام فرشاة أو بأطراف أصابعك على تفاحة خديك وامزجيه لتكوين لمسة خفيفة من اللون.

ضعي لون شفاه نيود

اختاري لون شفاه قريب من لون الشفاه الطبيعي، إذ يُعد أحمر الشفاه أو الملمع أو مرطب الشفاه خيارًا مثاليًا لتحقيق مظهر المكياج العاري.

يمكنك أيضًا وضع لمسة من لمعان الشفاة الشفاف للحصول على مظهر ممتلئ وصحي لشفتيك.

مزج منتجات التجميل بالتساوي

تأكدي من عدم وجود خطوط قاسية أو حواف مكياج تتشكل على وجهك، يمكنك استخدام رذاذ تثبيت المكياج لتثبيت المظهر، وثبات المكياج طوال اليوم.