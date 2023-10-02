الامارات | عملية بحث واسعة عن رجل يخون زوجته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غرمت الشرطة الأسترالية رجلا بعدما لفق قصة اختطافه من قبل عصابة مسلحة، فقط لكي يقضي وقتا مع امرأة أخرى بعيدا عن زوجته، ماتسبب في ارباك اقسام الشرطة التي اطلقت عملية بحث واسعة لانقاذه.

وسيضطر بول إيرا من نيو ساوث ويلز إلى دفع 16 ألف دولار أمريكي لإهدار وقت الشرطة و 550 دولار أمريكي أخرى بسبب اقتناء أسلحة نارية غير مرخصة.

ونجا الرجل من السجن بشكل مؤقت، ولكن بعد حكم بضرورة تأديته 18 شهرًا من الخدمة المجتمعية المجانية، كثمن سيدفعه لأكاذيبه. وقالت وسائل الإعلام أن بول إيرا قام إرسال رسالة نصية إلى شريكته حينها يبلغها فيها إنه محتجز كرهينة من قبل مجموعة غير معروفة من الذكور بهدف الحصول على دراجة ترابية بقيمة 7000 دولار.

وقالت الرسالة أيضا أن بول سيبقى محتجزا لدى المجموعة حتى يقوم بتلبية طلبهم بالدفع، وكما يمكن أن يفعل أي شخص آخر قامت زوجته بالاتصال بالشرطة التي أطلقت عملية بحث واسعة شملت 200 ساعة من العمل في محاولة لتحديد موقع الرجل.

وفي النهاية تمكنت الشرطة من إيجاده عبر تحديد موقع سيارته حيث تبين أنه كان يقضي وقته مع امرأة أخرى.

ووفقًا لقناة 9 News ، وبخ القاضي مايكل أونج الرجل أثناء محاكمته قائلا له "لقد اخترت إرسال رسائل مخيفة إلى شريكتك حتى تتمكن من الحصول على بعض الوقت الإضافي مع شريك آخر." وأضاف "أنت في مرحلة تحتاج فيها إلى الاختيار. إما أن تعود إلى الوراء ، فتنظر إلى نفسك وظروفك وتتحرك نحو تحسين نفسك، أو بدلاً من ذلك ستنتقل إلى موقف يكون فيه السجن خيارًا واقعيًا للغاية".

وستكون فترة الخدمة الاجتماعية لعام ونصف العام معيارا لمدي استجابة الرجل، والذي بالطبع تركته شريكته أيضا.