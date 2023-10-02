كيفية طرد النمل نهائيا من المنزل بأكثر من طريقة.. وصفات طبيعية في مطبخك

القاهرة - سمر حسين - ماما

انتشار النمل في البيوت مصدرًا للإزعاج، خاصة أنّها حشرات تحتل جزءًا كبيرًا من المنزل، وتظهر في كثير من الزوايا أو على قطع الأطعمة والحلوى المختلفة، فضلًا عن تعرضها لساكني المنزل باللدغات، ما يجعل جميع ربات البيوت يبحثن عن كيفية طرد النمل نهائيا من المنزل.

كيفية طرد النمل نهائيًا من المنزل

تتمثل كيفية طرد النمل نهائيًا من المنزل، بحسب موقع «Wikihow»، في استخدام صابون غسل الصحون والماء، عن طريق ملء وعاء بجزء من صابون الصحون والماء، ثم رجّها جيدًا لخلط المحلول وعندما تلاحظ ظهور خيطًا من النمل أو مجرد نملة واحدة قم برش الخليط عليهم وسوف يتوقفون فورًا ويختفون، واحرص على الاحتفاظ بزجاجة الرش في الجوار لاستعمالها مرات أخرى عند ظهور النمل، علمًا بأنّ الماء بالصابون يعتبر مبيدا حشريا طبيعيا يقتل معظم الحشرات، وليس فقط النمل.

طرد النمل بالخل والماء

من بين طرق طرد النمل نهائيًا من المنزل، استخدام الخل الأبيض مع الماء، فهو مبيد حشري طبيعي سهل التحضير وقليل التكلفة، إذ يتم خلط محلول من الخل والماء بنسبة متساوية في زجاجة محكمة الغلق، والرش مباشرةً على النمل لقتله، ثم مسح النمل باستخدام منشفة ورقية مبللة وتخلص منهم.

ويمكنك استخدام الخل والماء كرادع للنمل، قم برشه حول حواف النوافذ، المداخل، وأي أماكن أخرى يدخل منها النمل، مع الحرص على استخدام محلول الخل لتنظيف الأرضيات والنوافذ وأسطح الطاولات التي تجعلها أقل عرضة لهجوم النمل، ويعتبر الخل الأبيض منظفًا منزليًا مثاليًا لا تشعر برائحته بمجرد أن يجف.

محلول عصير الليمون

يمكن طرد النمل نهائيًا من المنزل باستخدام محلول عصير الليمون الذي ينفر منه النمل، بسبب احتوائه على حمض الستريك، ولذلك يمكن استخدام هذا الرذاذ كذلك كرادع عن طريق رشة حول محيط المنزل. اصنع خليطًا من جزء من عصير الليمون إلى 3 أجزاء من الماء واستخدمه كرذاذ متعدد الاستخدامات.

الزيوت المعدنية

طرد النمل خارج المنزل، يمكن أن يتم عن طريق استخدام الزيوت المعدنية التي يكره النمل رائحتها، إلا أنّها تتميز برائحة مبهجة بالنسبة للإنسان، أضف 10 نقاط من زيت عطري، إلى كوب من الماء، ثم رُش المحلول داخل وخارج المنزل لإبعاد النمل، ومن بين الزيوت التي يمكنك أن تجربها: «زيت الليمون، زيت النعناع، زيت الأوكالبتوس، زيت الخُزامى، زيت الأَرْز».

وتستطيع صنع حاجز دفاعي أمام هجمات النمل عن طريق وصفات طبيعية موجودة داخل مطبخك عليك نثرها بالشكل الصحيح، على أن يكون هذا الحاجز عرضه 3.35 مللي متر، بشرط ألا يكون هذا الخط متقطع، ويمكن استخدام هذا الحاجز في أماكن مثل العتبات والعدادات وحول أماكن دخول النمل للمنزل.

وتشمل بعض العناصر التي يمكنك تكوين الحواجز منها الآتي:

مسحوق الفحم.

خط الطباشير.

الكركم.

القرفة.

زيت الحمضيات.

الفلفل الأسود والفلفل الحار والفلفل الحار الأحمر.

الفازلين (جيد للغاية للأبواب والشبابيك).

بوردة الأطفال.

مسحوق منظف.

الخل الأبيض والمياه.

رش الروائح الرادعة في المنزل

من بين الروائح التي يكرهها النمل النعناع والكافور والثوم، لذا يمكنك استخدام هذه الأشياء في صورتها الطازجة أو على هيئة زيت رادع لطرد النمل من المنزل نهائيًا.

ويمكنك أيضًا استخدام القهوة المطحونة عن طريق نثرها على أماكن النمل وعلى طول أساس منزلك، خاصة أنّ هذه المادة الآمنة تتسبب في إرباك النمل العامل، لأنها تُفقده رائحة آثارهم، ويتسبب في عدم إيجاد النمل الصغير في مجموعات النمل للطعام، وبالتالي يموت جوعًا، ويمكن الاستعانة أيضًا بنثر بعض زيت القرفة في مناطق تجمع النمل أو رش القرفة المطحونة باعتبارها حاجز للنمل.