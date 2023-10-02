فتاة شعرها يلتف حول عجلة ملاهي- ما فعلوه لإنقاذها غير متوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لفتاة هندي علق شعرها في لعبة ملاهي في بلدة خامباليا بمنطقة ديفبهومي دواركا بالهند، مما عرض حياتها لخطر بالغ.

وظهر في مقطع الفيديو مجموعة رجال يحاولون فك شعر الفتاة من حول لعبة الملاهي وهي متعلقة في الأعلى، والفتاة في حالة فزع وانهيار، وجميع الحاضرين في الأسفل في حالة خوف وترقب.

وأتضح أن الفتاة كانت تاركة شعرها منسدل خلفها وهي في لعبة الملاهي، فالتف شعرها بشكل معقد، وبدأت الفتاة بالصراخ حتى انتبه لها الناس وصعد مجموعة من الرجال لإنقاذها، وبدأو بقطع شعرها بسكين، حتى تمكنوا من إخراجها دون إحداث إصابات بالغة لها، وفقا لما جاء بموقع "ndtv".

وأثار مقطع الفيديو حالة من الجدل عبر "إنستجرام"، وأصاب المتابعين بذهول وحسن كبير، كما بدأوا في توجيه التحذيرات للسيدات بألا يتركوا شعرهن منسدلا في ألعاب الملاهي، لتجنب المخاطر والأذى.

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