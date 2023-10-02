الامارات | مدير يأكل لوح صابون ليثبت "نظافة " منتجاته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض رئيس شركة صينية كبيرة لمنتجات التعقيم للسخرية بعد انتشار مقطع فيديو يظهره وهو يأكل قطعة من الصابون الطبيعي على وسائل التواصل الاجتماعي، لكي يثبت "نظافة " منتجاته الكيميائية.

وفي حديثه خلال اجتماع للموظفين، يمكن سماع رئيس شركة هونغوي، وهي شركة تصنيع منتجات تنظيف معروفة تأسست عام 1952، وهو يقدم عرضًا تقديميًا لصابون الغسيل، ويخبر الناس أن منتجه لا يحتوي على أي مواد ضارة، بل يحتوي فقط على القلويات والدهون الحيوانية والحليب.

ولكن لكي يكون الرجل مقنعًا قدر الإمكان، قام بأخذ لوح من الصابون وبدأ في مضغه، وذلك قبل ابتلاعه مع كمية كبيرة من الماء.



وعلى الرغم من أن أسلوب التسويق المتطرف الذي اتبعه الرجل كان يهدف إلى إظهار المكونات الطبيعية بالكامل، فقد سخر منها الكثير من الناس واعتبروها مبالغة في التسويق. وروج رئيس هونغوي خلال المقطع القصير الذي انتشر على نطاق واسع: "لا توجد مواد ضارة". إن طعمها من دهن البقر والغنم والحليب." وأضاف "ليس هناك أي آثار جانبية. عندما يدخل جسمك، فإنه سوف يكسر الدهون والزيوت في الجسم."

ورغم أن الرجل روج لقدرة صابونه على "تفكيك دهون الجسم" على حد تعبيره، أكد أن الصابون لن يساعد من يأكله على إنقاص وزنه، مذكرا في ذات الوقت أنه "غير صالح للأكل " في الواقع.

وأكد الرجل وفقا لموقع "نيكست شارك" أنه رغم أن منتجاته هي من مواد صالحة للأكل، بما يتماشى مع التزامها بالطبيعة والنقاء، فإن هذا لا يجعل الصابون مكملا غذائيا، فهذا ليس الغرض منه!