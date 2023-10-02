بعد انتشارها في باريس.. علامات تدل على وجود حشرة «بق الفراش» بالمنزل

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من القلق والذعر يعيشها السكان في مدينة باريس بعد انتشار «بق الفراش» وعودته بشكل كبير وظهوره في دور السينما، والقطار فائق السرعة ومترو الأنفاق الباريسي، ما جعل الكثير من مستخدمي العديد من الأماكن العامة يبلغون عن وجود هذا الطفيل في الأسابيع الأخيرة وفقا لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية» نقلا عن صحفية «لو باريزيان».

حشرات بق الفراش

يعد بق الفراش من الحشرات الصغيرة التي غالبًا توجد على سرير النوم، وإذا لم تنتبه لوجودها سوف يصبح جلدك ضحية للدغاتها المؤلمة، التي تترك آثارًا مزعجة وعلامات حمراء، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير بعض العلامات التي تدل على وجود «بق الفراش» في المنزل، وفقا لما ذكره موقع «Arrow Exterminating».

علامات تدل على انتشار بق الفراش

تعد الروائح الكريهة من أبرز العلامات التي تدل على أن وجود حشرات «بق الفراش» في المنزل، حيث تميل حشرات بق الفراش إلى إنتاج رائحة تشبه رائحة الكزبرة، وأيضا ينتج التراكم الشديد لشرات «بق الفراش» رائحة شبيهة بالعفن.

وجاءت من ضمن العلامات التي تشير إلى وجود «بق الفراش» في المنزل هي رائحة توت العليق الفاسد، وأيضا يمكن أيضا الخلط بينه وبين رائحة مسحوق اللوز، وقد يكون مسكي الرائحة، وقد ينتج عن هذه الحشرات رائحة تشبه النعناع.

عندما يوجد تفشي لبق الفراش، يبدأ الشخص في ملاحظة رائحة منزله مثل الأحذية المتعفنة أو الملابس المتعفنة المبللة، والرائحة غالبا ما تكون غير لطيفة، ورغم أنه لا يشم كل الناس رائحة بق الفراش بالمثل، يبدو أن وصف الرائحة بما يشبه الكزبرة أو العفن هو الأكثر شيوعا وفقا لما ذكره الموقع.

تعيش حشرة «بق الفراش» من 4 إلى 6 أشهر، وتمضي وقتًا طويلاً دون طعام ما يجعل التخلص منها عملية صعبة، وهي حشرة تعتمد في غذائها على الجلد المكشوف، فتقوم بعضه، لتحصل على الدم اللازم لبقائها حية، وهي طريقة مؤكدة لمعرفة إصابتك بالعدوى وذلك وفقا لتقرير ذكر في صحيفة «ديلي ستار».

مخاطر لدغات بق الفراش

لدغات بق الفراش تكون مشابهة للدغات الحشرات الأخرى، ويمكن تحديدها عن طريق شكلها البيضاوي، ولونها الأحمر مع وجود بقعة داكنة في المنتصف، كما أنها تميل إلى التغذي على دماء جسم الإنسان أثناء النوم من خلال لدغ أماكن متفرقة، مثل الوجه والرقبة واليدين والذراعين.