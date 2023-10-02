أعراض نقص فيتامين ب 12 ومصادر الحصول عليه.. «استشاري مناعة» يوضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

يلعب «فيتامين ب 12» دورا أساسيا في تكوين خلايا الدم الحمراء والوظائف العصبية وكذلك إنتاج الحمض النووي والجزيئات الموجودة داخل الخلايا التي تحمل المعلومات الوراثية، فهو يحتوي على العديد من المصادر الغذائية مثل الدواجن واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، كما أنه يُضاف إلى بعض الأغذية، لذلك في حال نقصه من الجسم يصاب الشخص بأمراض عديدة.

في هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك فوائد عديدة تتمثل في فيتامين ب 12، والمعروف بـ«كوبالامين» منها أنه يساعد في الحفاظ على الصحة، وتحسين أداء الجهاز العصبي المركزي، ويزيد من مستويات الطاقة من خلال المساعدة في وظيفة التمثيل الغذائي التي تحول الطعام إلى طاقة.

أعراض نقص فيتامين ب 12

عندما يعاني الشخص من نقص في فيتامين ب 12، تظهر العديد من الأعراض التي تدل على ذلك وفقا لما ذكره «بدران» والتي منها:

شحوب لون الجلد

الضعف العام

التعب

اللسان الناعم.

اللسان المتورم والملتهب، الذي يحتوي على آفات على امتداد اللسان يمكن أن يكون علامة مبكرة على نقص فيتامين ب 12.

إمساك أو إسهال.

فقدان الشهية.

زيادة غازات البطن.

وتابع «بدران» أن الحالات الشديدة من نقص شديد في فيتامين ب 12 تسبب شعورا بضيق النفس والدوخة وتسرع معدل ضربات القلب، يتضخَّم الكبدُ والطحال في بعض الأحيان، ويقل الإحساس في الساقين والقدمين واليدين، مع ضعف الذراعين والساقين، الشعور بالتنميل أو الوخز، الشعور بالاهتزازالضعف العضلي وكذلك صعوبة المشي النسيان العصبية الهذيان.

علامات نقص فيتامين ب 12 عند الأطفال

أشار استشاري المناعة إلى أن تشمل علامات نقص فيتامين ب 12 عند الأطفال الأعراض التالية:

- تأخر النمو.

- صعوبات الحركة.

- الأنيميا.

مصادر طبيعة تحتوي على فيتامين ب 12

هناك العديد من المصادر الطبيعة التي تحتوي على فيتامين ب 12 ويفضل على الأشخاص تناولها ومنها اللحوم ،الكبد والكلاوى من أفضل مصادر فيتامين ب 12، والمأكولات البحرية وأسماك السردين والسلمون والتونة، ومنتجات الألبان، والبيض، وكذلك الخميرة الغذائية والخضروات مثل السبانخ والقرع والبطاطس والبنجر وعش الغراب تحتوي على كميات جيدة من فيتامين ب 12، كما أن يعد الموز من أفضل الفواكه الغنية بفيتامين ب 12.

وقد تتسبب الجرعات العالية من فيتامين B-12، مثل تلك المستخدمة لعلاج نقص هذا الفيتامين، في الصداع والغثيان والقيء والإسهال وأيضا الإرهاق أوالضعف والشعور بوخز في اليدين والقدمين وذلك وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

أسباب الإصابة بنقص فيتامين ب12

ويوجد أسباب عديدة تؤدي إلى الإصابة بنقص فيتامين ب 12 ومنها:

- وجود نقص في التغذية.

- اضطرابات في امتصاص الطعام سواء كان في المعدة أو الأمعاء الدقيقة.

- اضطراب الامتصاص ناتج عن نقص العامل المعدي الداخلي

- ضمور الغشاء المخاطي للمعدة.

- مرض فقر الدم الوبيل

- استئصال كامل أو جزئي للمعدة.

- متلازمة زولينجر- إيليسون

- التهابات في الأمعاء.

- ضرر في أقصى الأمعاء الدقيقة اللفائفية

- أمراض البنكرياس.

نقص الامتصاص الخاص الكوبالامين والبيلَّة البروتينية.