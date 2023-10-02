احرص على تناولها... مشروبات يومية فعالة لمحاربة الكوليسترول المرتفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل :

ارتفاع الكوليسترول في الدم من المشكلات الصحية المزعجة، حيث تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والتأثير على الأوعية الدموية بالسلب.

لذا في هذا الصدد سوف نذكر أبرز المشروبات التي تحارب الكوليسترول المرتفع، وذلك وفقًا لما ذكره موقع healthmatch.

شاي أخضر

تناول الشاي الأخضر يقلل من امتصاث الدهون في الأمعاء، ويقلل من الأحماض الدهنية التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الجسم، بالإضافة إلى دوره في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

حليب الصويا

في عام 1999، تمكنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في معرفة تأثير حليب الصويا على مستويات الكوليسترول في الدم، حيث ثبتت فعاليته في محاربة ارتفاعه و الحفاظ على المستويات الطبيعية له.

عصير الطماطم

وجدت دراسة أجريت على 481 شخصًا في اليابان أن عصير الطماطم يخفض بشكل كبير مستويات الكوليسترول الضار في الدم، كما أنه يحسن ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، نظرًا لما يحتوي عليه من مركب الليكوبين.

عصائر التوت

يحتوي عصير التوت على الألياف التي يمكنها أن تقلل من الدهون، وخفض مستويات الكوليسترول في الدم و محاربة الدهون الثلاثية، بالإضافة لاحتوائه على الفلافونويد التي لها تأثير مضاد للالتهابات، ويخفض مستويات السكر المرتفعة في الدم.

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