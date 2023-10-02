5 علامات تشير إلى إصابتك بسرطان نادر وأنت لا تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يُعد سرطان العظام من أنواع السرطانات النادرة، غالبًا ما تظهر أعراضه بشكل تدريجي، ما يُصعب اكتشافه في مراحله المبكرة.

وفقًا لصندوق أبحاث سرطان العظام (BART) بالمملكة المتحدة، هناك بعض الأعراض التحذيرية التي تشير إلى إصابتك بسرطان العظام وأنت لا تدري، وفقًا لصحيفة "The sun" البريطانية.

1. آلام العظام المستمرة التي تزداد سوءًا في الليل.

2. كتلة أو تورم أو التهاب فوق العظم.

3. مشكلات في الحركة، مثل تصلب المفاصل أو تقليل الحركة.

4. عرج غير مبرر.

5. سهولة الإصابة بالكدمات.

قد يعاني بعض المرضى أيضًا من التعب والتعرق والحمى وفقدان الوزن وفقدان قوة العضلات وكسور العظام.

أشارت دراسة أجراها صندوق أبحاث سرطان العظام إلى أن 76% من الحالات يتم تشخيصها بشكل خاطئ في البداية، الأعراض غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين الإصابات الرياضية، والتهاب المفاصل، والتهاب الأوتار، وشد العضلات.

يعتمد العلاج على نوع السرطان ومرحلته، ولكنه يشمل الجراحة والعلاج الكيميائي وزرع الخلايا الجذعية والعلاج الإشعاعي، والعلاج بحزمة البروتون.

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