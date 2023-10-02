شوهدت في 80% من المرضى.. أول علامة تحذيرية تنذرك بسرطان المثانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تُعد المثانة جزءًا من الجهاز البولي، الذي يتكون أيضًا من الكلى والحالب والإحليل.

ويحدث عندما تنمو الخلايا غير الطبيعية في بطانة المثانة، ويمكن أن ينتشر إلى طبقات أعمق من المثانة، أو إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل الغدد الليمفاوية أو الكبد، وفقًا لصحيفة "Express" البريطانية.

ويمكن الخلط بين الأعراض وحالات أخرى، ما يعني أن المرض يمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد.

في هذا الصدد، كشفت الدكتورة ديبورا لي من صيدلية دكتور فوكس البريطانية، قائلًة: "كلما تم اكتشاف سرطان المثانة بشكل أسرع، كان التشخيص أفضل".

وتابعت: "يمكن ملاحظة إحدى العلامات المبكرة لسرطان المثانة في المرحاض".

وأضافت: "العلامة الأولى لسرطان المثانة هي وجود دم في البول، شُوهدت في 80 % من مرضى سرطان المثانة".

وأوضحت: "في بعض الأحيان ظهور دم في البول غير مؤلم، إلا إذا كانت مرتبطة بعدوى في المسالك البولية".

وتابعت لي: "لسوء الحظ، يمكن الخلط بين سرطان المثانة وبين التهاب المسالك البولية".

- أعراض أخرى

وأوضحت: "هناك أعراض أخرى أيضًا مثل الحاجة إلى التبول كثيرًا، وعسر البول، الشعور بالحرقان عند التبول".

وأضافت: "مع تقدم السرطان، يمكن أن يسبب أعراضاً أخرى مثل التعب والخمول، وآلام أسفل البطن والظهر، وآلام العظام، وفقدان الشهية، إنقاص الوزن، واليرقان وتورم القدمين والساقين".

واستكملت: "إذا انتشر سرطان المثانة إلى الرئتين، فإنه يسبب ألماً في الصدر وضيق في التنفس".

- متى يجب زيارة الطبيب؟

نصحت الدكتورة بالذهاب للطبيب المختص إذا كان لديك أي أعراض تشير إلى الإصابة بسرطان المثانة.

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